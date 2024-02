Ascolti tv, Gloria con Sabrina Ferilli sfida il Grande Fratello: com'è andata

Ascolti tv di lunedì 19 febbraio 2024, com'è andata la prima serata per i programmi in onda nelle reti generaliste? La sfida è stata soprattutto tra la prima puntata di Gloria, serie che ha trovato il gran ritorno in Rai di Sabrina Ferilli nel ruolo di protagonista, e la nuova puntata del Grande Fratello che si è conclusa senza eliminati ma con diversi colpi di scena tra cui la commozione del conduttore Alfonso Signorini. Ad attirare l'attenzione del maggior parte del pubblico è stato proprio l'esordio della fiction di Rai 1 diretta da Fausto Brizzi che ha interessato 4.039.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale 5, invece, il reality ha intrattenuto 2.550.000 spettatori con uno share del 19.6%.

Per quanto riguarda i programmi di prima serata sulle altre reti, Rai2 con Mad in Italy ha raggiunto 730.000 spettatori pari al 4.5%, Italia1 con Fast & Furious 6 999.000 spettatori con il 5.8%, Rai3 con Presa Diretta 1.057.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 789.000 spettatori (5.4%), su La7 La Torre di Babele – Gioventù bruciata? 903.000 spettatori e il 4.5%, Tv8 con il doppio episodio di 4 Hotel 382.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove il doppio episodio di Little Big Italy 326.000 spettatori con il 2.3%.