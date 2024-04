Ascolti tv, chi ha vinto tra I Migliori Anni e il Serale di Amici 23

Ascolti tv di sabato 27 aprile 2024: chi si è aggiudicata la serata televisiva? Anche questa settimana le ammiraglie Rai e Mediaset hanno schierato I Migliori Anni su Rai 1 e il Serale di Amici su Canale 5, il primo con uno spettacolo di musica che ha rievocato grandi momenti del passato e il secondo con le consuete sfide che hanno portato alla eliminazione di Sofia.

Chi si è aggiudicata la serata? Come fa sapere il sito Davide Maggio, a causa di uno sciopero Nielsen fino al 29 aprile, saranno disponibili soltanto i dati di fascia (e i dati dei programmi di Warner Bros. Discovery e Sky). Di conseguenza si rende noto che va a Rai1 la prima serata (23.19% vs Canale5 19.54%), mentre a Canale 5 le 24 ore (19.85% vs Rai1 17.86%).