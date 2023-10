Ascolti tv, chi ha vinto tra Imma Tataranni e il Grande Fratello

Non si ferma il successo di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, che dopo il boom dell'esordio della terza stagione, la settimana scorsa, cala leggermente ma resta il programma più visto del lunedì sera. La puntata di ieri, in onda su Rai1, ha conquistato 4.111.000 spettatori pari al 25.2%. Quasi il doppio rispetto al Grande Fratello (qui il riassunto della puntata), su Canale 5, fermo al secondo posto del prime time con 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share, mentre sul terzo gradino del podio si piazza il film Attacco al Potere 2, in onda su Italia 1, con 1.294.000 spettatori e uno share del 7.2%.

Ascolti tv di lunedì 2 ottobre: prime time

A seguire Presa Diretta su Rai3 con 1.183.000 spettatori pari a uno share del 6.4%, Quarta Repubblica su Rete 4 con 761.000 spettatori e il 5.6% di share, Amore senza confini - Beyond Borders su La7 con 389.000 spettatori e uno share del 2.3%. Chiudono Little Big Italy sul Nove con 502.000 spettatori e il 2.8% di share, e A-Team su Tv8 con 212.000 spettatori pari all'1.3% di share.