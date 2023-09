Ascolti tv, chi ha vinto tra "Imma Tataranni" e il "Grande Fratello"

Ascolti tv di lunedì 25 settembre 2023: chi ha vinto la prima serata tra i programmi delle reti generaliste? L'offerta era trasversale, con Rai 1 che ha schierato il gradito ritorno di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con la terza stagione e Canale 5 che ha lasciato al suo posto una nuova puntata del Grande Fratello. Ad avere la meglio con uno share del 27.1% e 4.624.000 spettatori è stata la prima puntata della fiction con Vanessa Scalera che ha superato di nove punti il quinto appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini, seguito da 2.462.000 (18.2%) e in leggera risalita rispetto alla puntata precedente.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Fake Show ha interessato 580.000 spettatori pari al 3.6% di share, su Italia1 I mercenari 3 – The Expendables 1.140.000 spettatori (6.5%), su Rai3 Presa Diretta 1.105.000 spettatori pari a uno share del 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 732.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Il Profumo del Mosto Selvatico ha registrato 641.000 spettatori con uno share del 3.5% e su Tv8 Red 2 233.000 spettatori con l'1.3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 431.000 spettatori con il 2.3%.