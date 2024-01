Ascolti tv, chi ha vinto tra La Storia e Grande Fratello

Nella serata di ieri, lunedì 8 gennaio, una nuova sfida tv. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata de La Storia - fiction ispirata al romanzo di Elsa Morante e diretta da Francesca Archibugi - che ha subito conquistato il prime time grazie a 4.459.000 spettatori pari al 23.5%, staccando di netto il Grande Fratello, su Canale 5, che ha registrato 2.562.000 spettatori con uno share del 18.4%. Al terzo posto Aquaman, su Italia 1, con 1.525.000 spettatori pari all'8.6% di share.

Ascolti tv di lunedì 8 gennaio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Quarta Repubblica su Rete 4 con 879.000 spettatori e uno share del 5.6%, La Torre di Babele su La7 con 821.000 spettatori e il 4% di share, Moonfall su Rai2 con 792.000 spettatori e il 4.2% di share, FarWest su Rai3 con 681.000 spettatori pari al 3.9% di share. Chiudono The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove con 575.000 spettatori e il 3.1% di share e Nonno, questa volta è guerra su Tv8 con 434.000 spettatori e il 2.2% di share.