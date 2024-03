Ascolti tv, chi ha vinto tra Lolita Lobosco e il Grande Fratello

Chi ha vinto lo scontro a colpi di share di lunedì 11 marzo? La prima serata ha offerto diverse proposte al pubblico sintonizzato sulle reti generaliste, a partire dal grande e attesissimo ritorno del personaggio di Lolita Lobosco interpretato da Luisa Ranieri per la terza stagione della serie in onda su Rai 1. Su Canale 5 invece Alfonso Signorini ha accompagnato i telespettatori alla scoperta delle avventure dei concorrenti del Grande Fratello.

I dati Auditel del 12 marzo

Rai 1 con il secondo appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco totalizza 5.002.000 spettatori ovvero il 28.17%. Canale5 con il GF ha conquistato 2.278.000 spettatori pari al 17.61% di share. Rai2 il reality Boss in Incognito è stato visto da 981.000 spettatori pari al 5.93%. Su Italia1 Fast & Furious: Hobbs & Show è stato visto da 1.278.000 spettatori con il 7.46%. Rai3 con PresaDiretta è stata seguita da 1.180.000 spettatori pari al 5.84%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato un a.m. di 736.000 spettatori (4.9%). Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 795.000 spettatori e il 3.96%. Tv8 con 4 Hotel ottiene 370.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 229.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo. Il Nove con Little Big Italy è stato scelto da 318.000 spettatori con l’1.7%, nel primo episodio, e 162.000 spettatori con l’1.6.