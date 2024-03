Ascolti tv, l'ultima puntata di Lolita Lobosco contro la finale del Grande Fratello: com'è andata

Ascolti tv di lunedì 25 marzo 2024: qual è stato il programma più visto? In prima serata le due ammiraglie Rai e Mediaset hanno schierato l'una contro l'altra due programmi molto seguiti, entrambi giunti alla loro conclusione. Da una parte l'ultima puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, amatissima serie di Rai1 interpretata da Luisa Ranieri; dall'altra il gran finale del Grande Fratello che, dopo 197 giorni, ha decretato la vittoria di Perla Vatiero alla fine di una lunga diretta carica di colpi eliminazioni e colpi di scena.

Ad avere la meglio su tutti è stata l'ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 che ha conquistato 4.974.000 spettatori pari a un 27% di share che ha confermato la media delle scorse puntate. La finale del Grande Fratello, invece, è rimasto fermo a 3.039.000 spettatori con uno share del 23.9% che comunque è stato superiore a quello registrato nella semifinale del 18 marzo 2024.

Gli ascolti di lunedì 25 marzo 2024

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 la replica di Boss in Incognito è stata la scelta di 1.055.000 spettatori pari al 5.8%, su Italia1 John Wick – Capitolo 2 quella di 1.099.000 spettatori (5.8%) e su Rai3 Presadiretta quella, ancora, di 919.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha interessato 782.000 spettatori (5%), su La7 La Torre di Babele 792.000 spettatori e il 4%, su Tv8 4 Hotel 379.000 spettatori con l'1.9%. Sul Nove Little Big Italy ha raggiunto poi 362.000 spettatori (1.8%).