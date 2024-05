Ascolti tv: L'acchiappatalenti debutto fiacco, Pupa e Secchione disastro. Tutti i dati

La prima serata di ieri sera, venerdì 10 maggio, è stata segnata dal debutto del nuovo show condotto da Milly Carlucci. La presentatrice ha illustrato al pubblico, per la prima volta, le modalità di svolgimento del talent di Rai1 mentre su Canale 5 andavano in onda le nuove puntate di Terra Amara. La soap turca è ormai entrata nel cuore dei telespettatori come dimostrano i dati di ascolto. Flop, invece, per la finale de La pupa e il secchione.

L'acchiappatalenti è un programma con lo scopo di individuare dei personaggi talentuosi, come avviene la scelta? I concorrenti si devono esibire di fronte a una giuria, formata da Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, con il supporto di talent scout preparatissimi, Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Sabrina Salerno. Purtroppo l'accoglienza è stata un po' fiacca: 2.667.000 spettatori pari al 17.2% di share. Un risultato che è stato superato dalla fiction Mediaset che ha totalizzato 3.018.000 spettatori con uno share del 18.2%, vincendo così la gara a colpi di share.

I dati Auditel del 10 maggio 2024

Canale 5: Terra Amara ha totalizzato 3.018.000 telespettatori, share 18,23%.

Rai 1: la prima puntata di L’Acchiappatalenti ha ottenuto 2.667.000 telespettatori, share 17,23%.

Nove: Fratelli di Crozza è stato visto da 1.213.000 telespettatori, share 6,73%.

Rete 4: Quarto Grado è stato seguito da 1.087.000, 7,62%.

La7: Propaganda Live ha ottenuto 844.000 telespettatori, share 6,15%.

Rai 2 il film La donna per me un netto di 815.000 telespettatori, share 4,59%.

Italia 1: l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione ha totalizzato da 496.000 telespettatori, share 2,57%, e nel programma 522.000, 3,41%.

Tv8: MasterChef Italia 13 484.000, 2,65%.

Rai 3: Lasciami parlare è stato seguito da 439.000 telespettatori, share 2,49%.