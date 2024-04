Ascolti tv, chi ha vinto tra l'Isola dei famosi e la partita Milan-Roma

Un nuovo scontro tra Mediaset e Rai è andato in onda ieri sera, 11 aprile. Su Rai1 c'era la partita di Europa League Milan-Roma e su Canale 5 la seconda puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. Il reality Mediaset purtroppo non ha avuto alcun margine di vittoria contro il match tra le due squadre italiane.

I dati Auditel dell'11 aprile 2024

Rai1 con la partita Milan-Roma ha totalizzato 4.751.000 spettatori pari al 23.2% di share (primo tempo a 5.075.000 e il 23.6%, secondo tempo a 4.444.000 e il 22.9%, pre e post gara a 3.070.000 e il 16.6%). L'Isola dei Famosi invece si è fermata a 2.432.000 spettatori con uno share del 17.8%, in calo rispetto alla scorsa settimana che aveva raggiunto 2.602.000 spettatori e uno share del 19.99%. Sul terzo gradino del podio c'è Rai3 con Geppi Cucciari e la sua Splendida cornice che è stata vista da 1.001.000 spettatori e il 5.9%.

Sulle altre reti: Rai2 con Time is Up è stato visto da 745.000 spettatori (3.9%). Italia1, Kingsman – Il cerchio d’oro è stata la scelta di 908.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha raggiunto 851.000 spettatori (5.8%). Piazzapulita su La7 è stata la scelta di 714.000 spettatori e il 4.9%. Il film Io prima di te, su Tv8, è stato guardato da 472.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha coinvolto 784.000 spettatori (4.2%). E infine su SkyUno Pechino Express – La Rotta del Dragone è stato seguito da 380.000 spettatori con il 2% (459.000 gli spettatori cumulati, con +1, on demand e replica).