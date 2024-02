Ascolti tv, Tale e Quale Sanremo sfida C'è Posta per Te: com'è andata

Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2024, chi si è aggiudicata la prima serata? A contendersi la maggior parte del pubblico delle reti generaliste sono stati ancora una volta due giganti dello spettacolo, ovvero Carlo Conti e Maria De Filippi, rispettivamente al timone dei loro programmi di Rai 1 e Canale 5 Tale e Quale Sanremo e C'è Posta per Te.

Anche stavolta ad avere la meglio è stato il people show di Maria De Filippi, evidentemente attesissimo dal pubblico dopo la pausa della scorsa settimana dovuta alla finale del Festival di Sanremo, che ha fatto registrare all'ammiraglia Mediaset uno share del 28.5% pari a 4.122.000 spettatori. La prima puntata di Tale e Quale Sanremo, invece, ha interessato 3.073.000 spettatori pari al 19.9%.

Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2024

Per quanto riguarda la prima serata delle altre reti, su Rai2 F.B.I. è stata la scelta di 988.000 spettatori (5.2%) e F.B.I. International quella di 815.000 spettatori (4.7%), Italia1 con Cattivissimo Me ha interessato 729.000 spettatori pari al 4.1%, Rai3 con Il Provinciale – Il racconto 505.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Non c'è due senza quattro ha raggiunto 728.000 spettatori (4.3%), La7 con In Altre Parole 982.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha totalizzato 253.000 spettatori (1.4%) e sul Nove Unabomber 247.000 spettatori con l'1.5%.