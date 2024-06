Ascolti tv, Temptation Island si conferma il tormentone dell'estate: boom di ascolti

Nell'ultimo giovedì di giugno è iniziato uno dei programmi più attesi dell'estate: Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti è per Canale 5 una conferma e anche quest'anno non ha deluso. Le storie delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro fedeltà e soprattutto la fiducia come sempre hanno creato notevoli reazioni sui social tra commenti, gif, reel e post di commento. Un vero e proprio caso mediatico.

I dati Auditel del 27 giugno

Se su Rai1 la prima puntata di "Noos – L’Avventura della Conoscenza" ha conquistato 2.032.000 spettatori pari al 13.6% di share, comunque un ottimo risultato, su Canale 5 l’esordio di Temptation Island ha sbaragliato la concorrenze con 3.248.000 spettatori e uno share del 24.9%, lo scorso anno aveva ottenuto di più, 3.558.000 spettatori, ma è comunque successo.

Su Rai2 The Princess è stato guardato da 553.000 spettatori pari al 3.4%. Italia1 e I Predoni hanno ottenuto 791.000 spettatori con uno share del 5.1%. Rai3 con I Profumi di Madame Walberg ha totalizzato 759 .000 spettatori pari al 4.6%. Rete4 e Dritto e Rovescio totalizzano 932.000 spettatori (7.3%) La7 e Piazzapulita – Il Sistema ottiene 865.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 il concerto di Radio Italia Live – Il Concerto è stato visto e ascoltato da 493.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Comedy Club con lo spettacolo di Gabriele Cirilli ha incontrato il favore di 272.000 spettatori con l’1.7%.

