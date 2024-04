Ascolti tv, la finale di The Voice Generations contro Terra Amara: com'è andata

Ascolti tv di venerdì 19 aprile 2024, chi ha vinto tra The Voice Generations e Terra Amara? Nella prima serata televisiva le due ammiraglie Rai e Mediaset hanno contrapposto due programmi molto diversi tra loro, ognuno con la sua fedele porzione di pubblico appassionata alle dinamiche del talent show oppure alle trame della popolarissima serie turca di Canale 5. Lo spin-off di The Voice condotto da Antonella Clerici su Rai 1 si è aggiudicato il 22% nell'esordio della scorsa settimana: per sapere se anche nella seconda e ultima puntata avrà bissato lo stesso successo bisogna aspettare i risultati Auditel che saranno disponibili alle ore 11 circa.

The Voice Generations vs Terra Amara

The Voice Generations mette alla prova famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di differenti generazioni, accomunati dalla loro sconfinata passione per la musica, capace di unire e di donare loro momenti unici. Coach del programma sono Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio. Conduttrice del programma di Rai 1 è Antonella Clerici. Per quanto riguarda Terra Amara, invece, il nuovo appuntamento con la soap turca di Canale 5 ha affrontato il matrimonio tra Zuleyha e Hakan.