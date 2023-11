Ascolti tv, chi ha vinto tra la prima puntata di The Voice Kids e Ciao Darwin

Il venerdì sera televisivo vede una nuova sfida tra due conduttori di punta di Rai e Mediaset: Antonella Clerici e Paolo Bonolis che tornano in prima serata, proprio di venerdì, con due programmi cult: The Voice Kids, che dà il via alla sua seconda stagione e Ciao Dawin che torna in tv dopo ben quattro anni. Ma qual è stato il programma più seguito dal pubblico? Cosa hanno preferito gli italiani tra le voci dei piccoli talenti di Rai 1 e lo show-antropologico di Canale 5? A vincere la sfida degli ascolti tv del venerdì sera è stato Ciao Dawrin con 3,98 milioni di spettatori e uno share del 25%. Appena sotto The Voice Kids che ha conquistato 3,94 milioni di persone con uno share del 22,4%.

Ascolti tv di venerdì 24 novembre 2023: prime time

Su Rai2 The Rookie è la scelta di 528.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Battleship è visto da 672.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 In guardia! segna 445.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.224.000 spettatori (7.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 889.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 4 Ristorantiottiene 269.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.313.000 spettatori con il 6.4%.

