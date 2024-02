Ascolti tv, chi ha vinto tra The Voice Senior e Ciao Darwin

Ascolti tv di venerdì 16 febbbraio 2024: quale canale televisivo si è aggiudicato la maggiore attenzione del pubblico? La sfida ha contrapposto due colleghi protagonisti dello spettacolo italiano e grandi amici nella vita, Antonella Clerici tornata al timone della quarta stagione di The Voice Senior su Rai 1 e Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 con una nuova puntata di Ciao Darwin.

Ad avere la meglio è stato proprio il talent di Rai 1 che, al suo debutto, ha interessato 3.557.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5, invece, il programma di Bonolis con la puntata che ha visto i "Tamarri" sfidare gli "Eleganti" ha registrato 2.891.000 spettatori con uno share del 19.7%.

Gli ascolti tv di venerdì 16 febbraio 2024

Per quanto riguarda le altre reti, la prima serata di Rai2 con Lo chiamavano Jeeg Robot ha raccolto 512.000 spettatori con il 2.8%, Italia1 con Rambo: Last Blood 1.224.000 spettatori (6.6%). Rai3 Illusioni perdute in prima tv 442.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.312.000 spettatori (8.6%), La7 con Propaganda Live 927.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo 236.000 spettatori con l'1.2% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 603.000 spettatori con il 3%.