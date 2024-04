Ascolti tv: chi ha vinto tra la finale di The Voice Senior e la fiction con Garko

Un venerdì da leoni quello che è andato in onda sulle principali reti televisive. Lo scontro tra titani ha visto ancora una volta sfidarsi Rai1 e Canale5. Sulla rete ammiraglia della tv statale Antonella Clerici ha condotto la finalissima di The Voice Senior, il talent dedicato agli over 60 che mettono a disposizione del pubblico e dei giudici il loro amore per la musica e soprattutto la loro bravura. Sulla prima rete del Biscione, invece, è andata in onda l'ultima puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Se potessi dirti addio. Un ritorno in tv, quello di Garko, dopo il suo coming out.

I dati Auditel del 5 aprile 2024

The Voice Senior, su Rai1, ha vinto la sfida dello share con ben 3.679.000 spettatori pari al 23.5% di share. Canale5 si è posizionato secondo con l’ultima puntata di Se Potessi Dirti Addio che ha totalizzato 2.906.000 spettatori, con uno share del 16.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.198.000 spettatori (ovvero l'8.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.103.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Il cacciatore di giganti ha coinvolto 853.000 spettatori ottenendo 4.7% punti di share. Rai2 con Tutta un’altra vita è stato scelto da 670.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 la prima puntata di Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana ha ottenuto 492.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 887.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 MasterChef è stato seguito da ben 533.000 spettatori con il 3.3%.