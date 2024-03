Ascolti tv, The Voice Senior contro Terra Amara: chi ha vinto

Ascolti tv, chi si è aggiudicata la prima serata di venerdì 1° marzo 2024? Tra le reti generaliste la sfida principale è stata tra The Voice Senior in onda su Rai 1 e Terra Amara, trasmesso da Canale 5 nella stessa ora. Due proposte ben diverse per il pubblico, diversamente fidelizzato a due spettacoli televisivi ognuno a suo modo seguito da una bella fetta di fedelissimi.

I dati Auditel registrati in numeri e percentuali di share saranno resi noti non appena disponibili e, alle 10.30 circa, potranno essere consultati qui su Today.

Ascolti tv di venerdì 1° marzo 2024: cos'è andato in onda

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata del talent musicale The Voice Senior, edizione speciale dedicata agli ultra 60enni. A condurre il programma Antonella Clerici, in giuria Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e Arisa, coach che hanno affrontato ancora le Blind Auditions, le tradizionali "audizioni al buio" con i concorrenti ascoltati senza essere visti. Su Canale 5, invece, con la chiusura di Ciao Darwin 9, il palinsesto ha offerto una nuova puntata di Terra Amara, sopa opera turca anticipata dall'episodio trasmesso alle 14.10. Prosegue, così, il doppio appuntamento che ruota ancora attorno alla ricerca della vera identità di Mehmet/Hakan.