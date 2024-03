Ascolti tv, chi ha vinto tra The Voice Senior e Terra Amara

Continua la sfida tv del venerdì sera sulle ammiraglie Rai e Mediaset che vede battersi Antonella Clerici e il suo talent show The Voice Senior e la soap opera turca che ha conquistato l'Italia intera, Terra Amara.

Su Rai 1 Antonella Clerici ha fatto emozionare il pubblico con uno show divertente, emozionante e interamente dedicato a chi la musica l'ha sempre portata nel cuore nonostante l'età che passa, tra siparietti ironici tra giudici, esibizioni toccanti, volti noti tornati in tv per mettersi in gioco ancora una volta tornando a esibirsi sul palco e una Clerici scoppiettante che non vede l'ora di esibirsi lei stessa davanti ai quattro giudici di The Voice Senior.

E su Mediaset, invece, abbiamo assistito ai drammi di Terra Amara, ai colpi di scena tipici di questa soap che incolla allo schermo, ogni pomeriggio, milioni di telespettatori che non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà ai loro protagonisti preferiti. Nella puntata di ieri sera 15 marzo 2024, abbiamo visto Zuleyha che, scoperta la verità su Hakan, ha mostrato un'insofferenza nei suoi confronti che rischia di degenerare. Ma non è l'unica preoccupazione della protagonista di Terra Amara perché un ufficiale giudiziario ha bussato alla porta di villa Yaman portando notizie tutt'altro che rassicuranti.

Ma cosa avranno preferito gli italiani ieri sera? Le esibizioni dei cantanti senior davanti a Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa oppure i colpi di scena del dramma turco Terra Amara?

Alle 10.30 vi aggiorneremo sui dati auditel ufficiali.

Gli ascolti tv di venerdì 15 marzo 2024: prime time