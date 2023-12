Ascolti tv: chi ha vinto tra "Un Professore 2" e "Zelig"

Un altro giovedì di lotta tra Mediaset e Rai. A scontrarsi a colpi di share e ascoltatori: la fiction Un professore 2, Zelig, Le Iene e anche l'Europa League.

La serie tv che segue la quotidianità di Dante Balestra (Alessandro Gassmann), diviso tra vicende professionali, insegna filosofia con metodi innovativi in un liceo di Roma, e private, ha coinvolto ben 3.570.000 telespettatori, share 19.7% (in crescita rispetto alla scorsa settimana 3.530.00). Una vittoria netta contro la seconda puntata di Zelig, che ha ottenuto 2.297.000 telespettatori con uno share del 14.94%.

Come non citare poi X-Factor: su SkyUno è andata in onda la semifinale del talent, i concorrenti hanno portato sul palco i loro inediti, che ha totalizzato 513.000 spettatori con il 3%.

I dati Auditel di giovedì 30 novembre

Rai 1: Un professore è stato visto da 3.570.000 telespettatori, share 19.7%.

Rai 2: Una squadra ha ottenuto 402.000 spettatori 2.06%

Rai 3: Amore criminale – Storie di femminicidio è stato seguito da 989.000 telespettatori, share 5.15%.

Rete 4: Dritto e rovescio ha registrato 803.000, 5.42%.

Canale 5: Zelig ha totalizzato 2.297.000 telespettatori, share 14.94%

Italia 1: Le Iene presentano Inside ha coinvolto 1.286.000 telespettatori, share 8.83%.

La7: PiazzaPulita è stata vista da 755.000 spettatori share 5.30%.

Tv8: Servette – Roma per la UEFA Europa League è stata vista 666.000, 3.22%.

Nove: Un principe per Natale 591.000 telespettatori con share 3.06%.

Su Sky Uno la semifinale di X Factor è scelta da 513.000 spettatori con il 3% (599.000 spettatori cumulati considerando on demand, replica e +1).