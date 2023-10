Avanti popolo con Nunzia De Girolamo, da stasera in tv: le anticipazioni

Al via oggi, 10 ottobre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, il nuovo talk show condotto da Nunzia De Girolamo; che vuole raccontare l'Italia di oggi attraverso il pensiero e le parole dei cittadini del Belpaese. Trasmesso il martedì in prima serata, il programma ha il complicato compito di sostituire "Cartabianca" nel palinsesto della rete.

Avanti popolo: anticipazioni del 10 ottobre 2023

Informazione, attualità, voci, volti e intrattenimento: la prima serata del martedì è affollata di trasmissioni che vogliono parlare in modo più o meno diretto ai telespettatori. Da "Belve" (Rai 2) a "È sempre Cartabianca" (Rete 4), da "Le iene" (Italia 1) a "Dimartedì" (La7). A partire da oggi, 10 ottobre, si aggiunge a loro "Avanti popolo", nuovo talk show di Rai 3, condotto da Nunzia De Girolamo.

Partendo dal principio, balza subito all'occhio la collocazione del programma proprio in quanto prescelto a prendere il posto di quel "Cartabianca", con Bianca Berlinguer, traslocato da questa stagione da Rai 2 a Rete 4. Un doppio complicato compito quello della De Girolamo: sostituire quello che sembrava essere un punto fermo di Rai 3 e, al contempo, sfidare la stessa Berlinguer, passata nel frattempo in casa Mediaset. A questo punto toccherà ai telespettatori premiare o bocciare l'ampia proposta, in una stagione televisiva che decreterà nei prossimi mesi vincitori e vinti.

Ex deputata di Forza Italia - nonché ex ministra dell'Agricoltura - Nunzia De Girolamo ha inaugurato il suo percorso in Rai come concorrente di "Ballando con le stelle", per poi giungere alla conduzione di "Ciao Maschio", trasmesso il sabato in seconda serata, e de "L'estate in diretta". Inizialmente previsto per il 3 ottobre, "Avanti popolo" è un nuovo format, tenuto parzialmente segreto, anche se sono sbucate fuori delle interessanti anticipazioni.

Innanzitutto ci troviamo di fronte ad un talk show di approfondimento, con tanto di ospiti - anche in collegamento - pronti a dibattere su argomenti importanti e temi caldi di attualità: politica, ma anche interrogativi etici e morali. Non mancheranno i servizi, ma a fare la differenza è il pubblico in studio, un campione che vuole concentrare e rappresentare il cittadino italiano: giovanissimi, adulti, anziani; persone appartenenti a diversi ceti sociali; diverse classi di lavoratori; svariati punti di vista.

Nelle varie dichiarazioni rilasciate la conduttrice non ha nascosto l'intento di ispirarsi a Gianfranco Funari, e in particolar modo al programma "Aboccaperta". "Avanti popolo" ha scelto come sigla la canzone "Amen" di Francesco Gabbani, che non a caso nel testo recita: "E allora avanti popolo, che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con un amen".

Dove vedere “Avanti popolo” in tv e in streaming (10 ottobre)

La prima puntata di “Avanti popolo” va in onda martedì 10 ottobre a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.