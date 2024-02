Bacio tra due uomini censurato dalla Rai? Interviene Sabrina Ferilli

Sta facendo discutere un video della nuova serie tv Rai Gloria, con protagonista Sabrina Ferilli. La scena incriminata mostra un bacio che due uomini si sono scambiati sull'altare. A officiare l'unione proprio Gloria, ovvero Ferilli. Nel momento in cui le loro labbra si toccano però, nel video del backstage, il volto degli sposi viene oscurato da quello che sembrava un 'pallino nero'.

In realtà non si tratterebbe di una 'pallino', ma di un cappello da carabiniere (uno dei due sposi è un militare). Sui social in molti hanno commentato con sdegno la decisione di oscurare il gesto d'amore, ma a raffreddare la polemica ci ha pensato l'attrice romana.

La replica di Sabrina Ferilli

Gloria segna il ritorno in Rai di Ferilli e per questo l'attrice è prontamente intervenuta sulla questione. Su Instagram ha lasciato un commento in cui spiega che "nel film la sequenza c'è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, a occhio e croce eh". Lasciando, dunque, intendere che nella puntata il momento del bacio sarà visibile.

Gloria, miniserie in tre puntate andrà in onda lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio, racconta vita di Gloria Grandi un'ex diva del cinema che ormai recita solo in serie tv che decide di lasciare le fiction certa di riuscire a ottene nuovi, importanti, ruoli per il grande schermo.

Le parole della Rai

"Quando un incolpevole cappello di scena diventa un bollino nero, ecco scoppiare l’allarme censura. Il presunto 'bacio censurato' tuttora disponibile su RaiPlay, tra i vari passaggi e le interviste dei protagonisti della fiction 'Gloria', è la scena in cui l'attrice protagonista sta officiando il matrimonio tra due attori uno dei quali indossa una divisa con relativo cappello. Quindi nessuna censura, ma solo un movimento di scena", questa la dichiarazione della Rai in seguito alle parole del segretario di +Europa, Riccardo Magi, che dai social ha lanciato critiche al filmato del backstage per promuovere la fiction. Secondo magi "il cappello di una divisa" sarebbe usato "a mo’ di bollino nero per censurare un bacio Lgbti+. Come fosse un film pornografico, come fosse un film dell’orrore".