Ballando con le Stelle: primo eliminato, riassunto e classifica della quarta puntata

La prima coppia ad abbandonare Ballando con le Stelle 2023 è quella formata da Ricky Tognazzi e Tove Villfor. Il verdetto arriva alla fine di una serata ricca di sorprese.

La Classifica della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2023

Alla fine delle esibizioni della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2023, la classifica stilata sulla base dei voti della giuria tecnica è la seguente:

Wanda Nara e Simona Ventura ex aequo

Antonio Caprarica

Carlotta Mantovan

Sara Croce

Paola Perego

Lorenzo Tano

Teo Mammucari

Giovanni Terzi

Ricky Tognazzi

Rosanna Lambertucci

Il tesoretto di Alberto Matano va a Paola Perego, mentre quello di Rossella Erra va a Rosanna Lambertucci.

La nuova classifica è dunque la seguente e non tiene conto dei voti espressi dal pubblico sui social, che non vengono svelati in puntata:

Paola Perego e Angelo Madonia 63 punti;

Simona Ventura e Samuel Peron 45 punti;

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 45 punti;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 41 punti;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 38 punti;

Sara Croce e Luca Favilla 37 punti;

Rosanna Lambertucci e Simone Casula 35 punti;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 33 punti;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 27 punti;

Giovanni Terzi e Giada Lini 18 punti;

Ricky Tognazzi e Tove Villfor 16 punti.

Ma non è ancora finita qui, perché a mescolare le carte arrivano anche i voti social, che decretano che i due concorrenti al ballottaggio saranno Lorenzo Tano e Ricky Tognazzi.

Ballando con le Stelle: Ricky Tognazzi è il primo eliminato

In una lunga serata ricca di colpi di scena a giocarsi la possibilità di rimanere in gioco sono quindi le due coppie formate da Ricky Tognazzi e Tove Villford e da Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I primi a scendere in pista sono proprio loro: il figlio di Rocco Siffredi e la sua maestra, con cui la complicità è cresciuta sia dentro che fuori il programma, come confermato dallo stesso Tano proprio stasera.

Si esibisce poi Ricky Tognazzi con la sua partner, che anche questa sera non ha affatto convinto i giudici per l’esibizione, oltre ad essere stato, di nuovo, oggetto dell’infinita polemica che ha contraddistinto finora la sua partecipazione allo show e che lo vede co-protagonista insieme a Selvaggia Lucarelli e a sua moglie Simona Izzo. Ed è proprio il regista a dover lasciare il dance show.

In realtà, si tratta però del secondo concorrente a tornare a casa di Ballando con le Stelle 2023 perché il primo, a inizio trasmissione, era stato Lino Banfi che aveva confermato la decisione di lasciare la gara, rivelando anche di aver avuto problemi ai denti negli ultimi giorni. L’attore si è congedato dal pubblico di Rai Uno con un’ennesima intensa esibizione a cui, oltre ad Alessandra Tripoli, ha partecipato anche la figlia Rosanna.

Il ballottaggio per rimanere in gara, avrebbe dovuto essere, a inizio puntata, tra i due concorrenti arrivati ultimi la scorsa settimana: Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi. Ma all’uscita di Banfi, Milly Carlucci ha annunciato che l’unica eliminazione sarebbe stata a fine puntata e che i due concorrenti fanalino di coda, avrebbero gareggiato con una penalità. A fine serata Rosanna Lambertucci era ancora ultima, a ribaltare la situazione è stato il tesoretto, questa sera particolarmente ricco per la presenza di ben due “ballerini per una notte” (Arisa e la coppia Anna Valle e Giorgio Pasotti ndr), assegnatole da Rossella Erra in polemica con i voti molto severi, addirittura due zeri, dei giudici. E così, la serata iniziata con una sorpresa, il salvataggio di entrambe le coppie classificatesi ultime la scorsa settimana, è finita con un'altra: un ballottaggio abbastanza inaspettato.