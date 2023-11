Ballando con le Stelle 2023: riassunto e classifica della terza puntata

Ballo e non solo, come di consueto, nella terza puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La lunga diretta dall’Auditorium del Foro Italico del dance show guidato da Milly Carlucci ha regalato al pubblico intrattenimento, spettacolo, nuove e vecchie polemiche, e anche un gran colpo di scena che ha letteralmente gelato lo studio.

Una serata iniziata all’insegna del sorriso, con il simpatico video che ha raccontato l’improbabile corteggiamento di Teo Mammucari nei confronti di Rosanna Lambertucci, la prima concorrente a scendere in pista in questa puntata. Tra le performance che hanno ricevuto più consensi sabato 4 novembre ci sono quella di Carlotta Mantovan che si è riscattata dalla delusione della seconda puntata con un bel tango, quella sorprendente di Antonio Capririca, e quella della solita Wanda Nara, impegnata con successo in passo a due con Pasquale La Rocca.

Ma ad illuminare davvero la pista questa sera sono stati i due “ballerini per una notte”, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, che sono risultati talmente bravi e simpatici da ottenere un’ unanimità di 10 dagli esigenti giudici, e l’immediata proposta di Milly Carlucci ad entrare nel cast dei concorrenti fissi per la prossima stagione. E chissà se succederà.

Sul fronte delle polemiche e delle discussioni si è registrato un altro durissimo scontro tra Selvaggia Lucarelli e la coppia Ricky Tognazzi – Simona Izzo. Il confronto è stato prevalentemente con il concorrente, accusato di nuovo dalla giudice di non dimostrare carattere e di essere troppo legato e influenzato dalla moglie, parlando addirittura di “sindrome di Stoccolma”. Un ragionamento che ha portato il regista a rispondere per le rime. Poi Milly Carlucci ha dato anche la parola alla Izzo che ha addirittura ventilato la possibilità di querele.

Tra i momenti rilevanti in studio c’è anche il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari alla fine della sua esibizione, quando i due svelano i dettagli della già citata cena da Rubagalline, durante la quale la Lucarelli ha conosciuto quello che sarebbe diventato il fidanzato, una circostanza non piacevole per il comico che l'aveva accompagnata e seguita da una discussione che ancora si ricordano dopo anni.

Di certo però, il momento più sorprendente della terza puntata di Ballando con le Stelle 2023 è stato quello in cui, come un fulmine a ciel sereno, Lino Banfi ha annunciato l’intenzione di lasciare la trasmissione, per lasciare spazio ad altri e anche perché pensa di aver ottenuto già il massimo da questa esperienza. Una decisione su cui pesa anche l'età e l'impegno fisico non indifferente che Ballando con le Stelle richiede ai suoi concorrenti. Tra le proteste del pubblico Milly Carlucci, anche lei totalmente spiazzata dalle parole dell’attore, riesce a strappargli la promessa di pensarci fino alla fine della trasmissione prima di prendere la decisione definitiva. Alla fine della puntata la conduttrice chiede ancora di rimandare la decisione di Lino Banfi, con l'intenzione di provare a convincerlo in settimana a ritornare sui propri passi, ma l'attore sembra davvero deciso: "Rispettiamo la mia età, verrò a salutare tutti"dice, ma lei risponde: "Non mi posso arrendere a questo". Vedremo chi la spunterà.

La classifica della terza puntata di Ballando con le Stelle

Per quanto riguarda la gara, alla fine della puntata, la classifica che esce fuori dai voti della giuria è la seguente:

Wanda Nara

Teo Mammucari

Carlotta Mantovan

Simona Ventura

Antonio Caprarica

Lino Banfi

Sara Croce

Paola Perego

Giovanni Terzi

Lorenzo Tano

Ricky Tognazzi

Rosanna Lambertucci

Alberto Matano dà il suo tesoretto a Sara Croce che va al primo posto, e Rossella Erra riconosce il suo tesoretto a Ricky Tognazzi che arriva così al terzo posto. La classifica di puntata aggiornata al netto dei punti assegnati da Matano ed Erra è quindi la seguente:

Sara Croce (57 punti)

Wanda Nara (56 punti)

Ricky Tognazzi (46 punti)

Teo Mammucari (45 punti)

Carlotta Mantovan (44 punti)

Simona Ventura (40 punti)

Antonio Caprarica (38 punti)

Lino Banfi (33 punti)

Paola Perego (31 punti)

Giovanni Terzi (28 punti)

Lorenzo Tano (24 punti)

Rosanna Lambertucci (18 punti)

Una volta sommati anche i voti social la classifica finale rimane segreta, ma vengono designate le coppie arrivate ultime (e dunque a rischio di eliminazione), che sono quelle composte da Rosanna Lambertucci e Simone Casula e da Giovanni Terzi e Giada Lini. I due tandem si giocheranno la possibilità di rimanere in trasmissione all'inizio della prossima puntata.