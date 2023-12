Ballando con le Stelle, al via la finale: Rosanna Lambertucci balla “Finché non mi seppelliscono”

La diciottesima edizione di Ballando con le Stelle giunge al suo atto finale sabato 23 dicembre. Le coppie finaliste del dance show guidato da Milly Carlucci sono quelle formate da: Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Sara Croce e Luca Favilla, Giovanni Terzi e Giada Lini e i “ripescati”: Rosanna Lambertucci e Simone Casula.

I primi a scendere in pista sono Sara Croce e Luca Favilla. La concorrente nel video introduttivo spiega che l’esperienza di Ballando l’ha fatta crescere soprattutto in autostima, perché prima credeva meno in se stessa. Poi l’esibizione sulle note di All that jazz e per finire l’abbraccio ai genitori in platea: “E’ stato il percorso più emozionante della mia vita”.

Segue la coppia formata da Giovanni Terzi e Giada Lini che ballano sulle note di Maledetta Primavera. E le polemiche, come sempre quando a scendere in pista è il giornalista, non mancano.

Rosanna Lambertucci, Carolyn Smith: “Sei la concorrente ideale di Ballando”

E’ poi la volta di Rosanna Lambertucci, la ripescata, la cui resurrezione ha colpito molto pubblico, giuria e social, e prima di tutto ha stupito lei stessa che, riguardandosi in sala prove insieme a Simone Casula il video della scorsa puntata, è incredula: “Pure la Lucarelli ci ha dato 10!”

Entusiasmo alle stelle quindi per lei, che scende in pista per uno scanzonato boogie sulle note del brano di Blanco “Finchè non mi seppelliscono”, dettaglio che non passa certo inosservato. Il primo a commentare l’esibizione è il suo “fidanzato” Teo Mammucari che commenta: “L’ho vista fare la ruota, e secondo me è una delle probabili vincitrici dell’edizione”.

Ma è Fabio Canino a notare la pertinenza del brano su cui si è esibita Rosanna Lambertucci: “Non so se è una tua scelta, ma la canzone di Blanco, “finchè non mi seppelliscono”: è geniale!”. Matano sottolinea: “La chiave del successo di Rosanna è la grande ironia”. Dice Carolyn Smith: “Tu sei il concorrente ideale di Ballando, perché ti metti in gioco” e lei risponde: “Come ha sottolineato Teo molte volte ho 78 anni e per una donna è uno choc, o ti metti in gioco o è finita”. La Lucarelli ha un sogno: “Una sfida a due con Teo Mammucari” e il comico dalla sala delle stelle: “Potrebbe succedere, e io avrei un vantaggio: la seconda non ce la fa!”. La coppia incassa 33 punti a cui vanno tolti 20 punti di malus.