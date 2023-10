Ballando con le stelle, Antonio Caprarica infortunato: gli aggiornamenti nei video social

Infortunio per Antonio Caprarica durante le prove di Ballando con le stelle. "Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono" ha spiegato Milly Carlucci nella puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo: "Siamo un reparto di pronto soccorso (...) Antonio ci tiene tanto a restare in gara, ma ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere".

Gli aggiornamenti sullo stato del concorrente sono arrivati sui profili social dello stesso giornalista e della sua maestra di ballo Maria Ermachkova. "Volevamo tranquillizzarvi, sono sopravvissuto", dice Caprarica assicurando che questa sera si esibirà anche se con la coreografia un po' cambiata. "Non posso saltellare, non posso fare il passo lungo... Farò una coreografia un poì tranquilla, ci perdonerete". La sua insegnante di ballo, poi, lo ha ripreso in camerino durante un massaggio necessario per aiutarlo a mettersi in forze: "Il mio ballerino infortunato...." commenta a poche ore dall'esibizione che vale come spareggio e si terrà al'inizio della puntata di sabato 28 ottobre. Caprarica, infatti, è a rischio eliminazione, essendosi classificato agli ultimi posti insieme a Rosanna Lambertucci durante la puntata di esordio del talent show di Rai 1.

Di seguito i video Instagram di Antonio Caprarica

