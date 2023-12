Ballando con le Stelle, chi sono le quattro coppie che si giocano la Coppa

La lunga serata finale di Ballando con le Stelle, dopo l’esibizione di tutte le coppie finaliste, vede lo stop di tre coppie e la selezione delle ultime quattro che si sfideranno per conquistare la Coppa della diciottesima edizione del dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

La puntata vede Sara Croce e Luca Failla rompere il ghiaccio con uno showdance sulle note di All That Jazz dal musical Chicago. Salgono poi in pista Rosanna Lambertucci e Simone Casula che si giocano la carta dell’ironia con un ballo sul brano Finchè non mi seppelliscono a sottolineare il percorso da Araba Fenice della ripescata Lambertucci. E’ stata poi la volta di Giovanni Terzi e Giada Lini che hanno danzato un valzer su Maledetta Primavera, e poi di Simona Ventura e Samuel Peron con il loro bel paso-doble. E’ stato poi il turno di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando che si sono esibiti in un romantico valzer che ha emozionato fino alle lacrime un commosso papà Rocco Siffredi. Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina hanno proposto uno scatenato jive, mentre Wanda Nara con Pasquale La Rocca hanno regalato al pubblico un appassionato tango dedicato al nonno italiano della concorrente.

Dopo tutte le esibizioni, la classifica della giuria è la seguente:

Wanda Nara con Pasquale La Rocca 50

Simona Ventura Samuel Peron 43

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 43

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 43

Sara Croce Luca Failla 38

Giovanni Terzi e Giada Lini 29

Rosanna Lambertucci e Simone Casula 13

Arriva poi il voto social che decreta quali sono le coppie che andranno alle sfide dirette per giocarsi il podio. Le coppie scelte sono:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina e Lorenzo Tano con Lorella Lando. Arrivano quindi quinti classificati a pari merito lew coppie Sara Croce e Luca Failla, Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Giovanni Terzi e Giada Lini che vincono anche la Coppa Aiello per la coppia che ha superato più ballottaggi.

A questo punto, le coppie rimaste in gara se la vedranno con sfide una contro l’altra. Le sfide sono le seguenti: Wanda Nara e Pasquale La Rocca contro Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e Simona Ventura contro Mammucari e Anastasia Kuzmina.