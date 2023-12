Ballando con le Stelle: clamorosa gaffe di Mariotto con Mammucari, e la risposta: “Ma che sei ubriaco?!”

Una clamorosa gaffe di un giudice apre la nuova puntata di di Ballando con le Stelle. A inizio della serata di sabato 8 dicembre nella trasmissione guidata da Milly Carlucci sono rimaste in gara sei coppie: Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Giovanni Terzi e Giada Lini, Simona Ventura e Samuel Peron, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina e Sara Croce e Luca Favilla.

La puntata, rappresenta i quarti di finale, e inizia con l’accensione del contatore Telethon, la raccolta fondi solidale che andrà avanti sulle reti Rai per diversi giorni. Poi si parte con una prima gara in cui i concorrenti si calano nei panni di personaggi fantastici dei fumetti o dell’immaginario. La prima coppia a scendere in pista è quella di Simona Ventura e Samuel Peron che, in una samba, si trasformano in Wonder Woman e Superman. Seguiranno Sara Croce e Luca Favilla come Diabolik ed Eva Kant, Giovanni Terzi e Giada Lini nei panni di D’Artagnan, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, che ballano a tema Spiderman e Wanda Nara e Pasquale La Rocca che sono Catwoman e Batman.

La gaffe di Mariotto su Mammucari: "Non sapevamo che canti..."

La seconda coppia a scendere in pista in questa gara di apertura è quella composta da Teo Mammucari e Anastasia Kutmina. A loro sono stati assegnati i personaggi di Rugantino e Rosetta, dal celebre musical di ambientazione romana di Garinei e Giovannini. Ed è alla fine di questa esibizione che arriva la prima clamorosa gaffe della serata: autore Gullermo Mariotto.

Il giudice è chiamato a dire la sua sul ballo di Mammucari e la Kuzmina. Il comico mette le mani avanti dicendo: “Erano finiti i vestiti da supereroi e mi hanno messo questo straccio, quindi non parlarmi del vestito”. “Sul vestito non ho niente da dire, a parte le scarpette alla Benedetto XVI, però ti preferivamo Zorro”.

E poi arriva la clamorosa gaffe: “Ecco, però, a parte gli scherzi è che non sapevamo che Teo Mammucari canta”…Il comico lo guarda e dopo un secondo risponde: “Ma come? Abbiamo fatto il Cantante Mascherato insieme, ma che sei ubriaco?!” Il giudice per un momento non può nascondere il proprio imbarazzo per la gaffe, poi prova a rimediare: “Beh eri mascherato, non ti avevo riconosciuto” e il comico rincara la dose: “Ma ho vinto! Ho battuto Albano in finale!” e la Lucarelli sottolinea velenosa: “Hai lasciato il segno Teo!” “Tu eri il mio giudice mentre io cantavo” sottolinea Mammucari.

Il tormentone Rubagalline

E’ la volta della Lucarelli di esprimersi sull'esibizione del comico, che dice: “L’ho trovato gradevole. Trovo che Rugantino sia azzeccato, specialmente perché Rugantino finisce condannato a morte!”. Carolyn Smith svela che la prima ad essere d’accordo con lei sulla buona prestazione è proprio la Lucarelli, e il comico rilancia il tormentone di quest’anno: “se io arrivo tra i primi 3 vieni a cena da Rubagalline con me?” “Venticinque anni fa poteva permettersi Rubagalline, oggi mi può portare da Cracco: non fare il morto di fame!” risponde la giudice.