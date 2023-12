Ballando con le stelle, classifica e riassunto ottava puntata: nessun eliminato, una proposta di matrimonio e tante emozioni

Finisce senza eliminazioni l’ottava puntata di Ballando con le Stelle. Anche nella lunga serata di diretta di sabato 9 dicembre, le coppie rimaste in gara hanno dato spettacolo, per conquistare l’accesso alla semifinale. A inizio puntata le coppie ancora in gioco sono quelle formate da Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Giovanni Terzi e Giada Lini, Simona Ventura e Samuel Peron, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina e Sara Croce e Luca Favilla. Le stesse che, a sorpresa, ritroveremo anche in semifinale, quando rientrenno in gioco anche gli eliminati con la possibilità del ripescaggio. Ma vediamo cosa è successo nei quarti di finale del dance show guidato da Milly Carlucci.

La serata che si preannuncia ricca di emozioni visto che, per ogni concorrente, arriverà in studio un parente o qualcuno che gli vuole bene per far conoscere al pubblico altri lati dei ballerini di quest’anno. Si inizia con l’accensione del contatore di Telethon dando il via all’annuale maratona di raccolta fondi solidale. Poi si passa a una prima gara in cui i concorrenti ballano nei panni di personaggi dei fumetti e in questo momento a stupire tutti è la coppia Wanda Nara – Pasquale La Rocca con l’argentina che si cala nei panni super sexy di Catwoman su un coreografia molto audace.

La seconda parte della gara, vede esibizioni molto intense, ma le emozioni più grandi di tutta la serata arrivano già all’inizio delle performance. I primi due ad esibirsi sono infatti Giovanni Terzi e Simona Ventura che dedica la sua coreografia alla figlia adottiva Caterina. Alla fine del ballo, viene raggiunta in pista dalla madre, dal padre e anche da Giovanni Terzi che, emozionatissimo e con tanto di anello, chiede in diretta alla compagna di sposarlo. Tutti sono commossi, a iniziare dalla Ventura per proseguire con i genitori, e per non parlare di Milly Carlucci. Lacrime di gioia per tutti e un romantico valzer per sugellare il momento.

Lo spettacolo va avanti con tutte le altre esibizioni e inframezzati dall'arrivo dei deu Ballerini per una notte: Stefano De Martino a inizio puntata e Gabriel Garko sul finale.

La Classifica della settima puntata di Ballando con le Stelle 2023

Alla fine delle esibizioni della ottava puntata di Ballando con le Stelle 2023, la classifica stilata sulla base dei voti della giuria tecnica è la seguente:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 53 punti

Simona Ventura e Samuel Peron 53 punti;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 47 punti

Sara Croce e Luca Favilla 44 punti;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 39 punti;

Giovanni Terzi e Giada Lini 32 punti;

Alberto Matano dà la sua parte di tesoretto conquistato dai due Ballerini per una notte, Stefano De Martino e Gabriel Garko, a Teo Mammucari. Rossella Erra invece, dà il suo tesoretto a Simona Ventura. La classifica dunque, diventa la seguente:

Simona Ventura e Samuel Peron 83 punti;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 69 punti

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 53 punti;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 47 punti

Sara Croce e Luca Favilla 44 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini 32 punti.

Si va quindi ai coni, e le due coppie che vanno allo spareggio sono quelle composte da Sara Croce e Luca Favilla, e da Giovanni Terzi e Giada Lini che si esibisono di nuovo. Il televoto sancisce l'eliminazione di Giovanni Terzi, ma a salvare il concorrente ci pensano Sara Di Vaira e Simone De Pasquale che si giocano la White Card. Nessun eliminato dunque alla fine dell'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2023.