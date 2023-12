Ballando con le stelle, classifica e riassunto semifinale: le coppie finaliste

Ballando con le Stelle 2023 è ormai alle battute finali. Mentre la gara va avanti c’è modo anche di conoscere sempre di più i concorrenti in gara. Le loro storie, la loro vita è stata infatti al centro della puntata di sabato 17 dicembre del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci. Dopo una gara a sorpresa a tema natalizio infatti, le coppie sono state chiamate a cimentarsi su coreografie ideate dai maestri sulla base dei racconti molto personali dei loro ballerini. E i concorrenti non si sono tirati indietro e sono tutti stati portatori di storie molto forti e intense. Da Simona Ventura che ha raccontato il momento più buio della sua vita in cui è stata vittima di violenza psicologica e finita in depressione, passando per il racconto della durissima infanzia passata da Teo Mammucari in collegio fino alle lacrime di Wanda Nara che, per la prima volta ha raccontato tutto della sua malattia.

Su questo grande materiale emotivo sono state costruite performance che hanno molto colpito sia il pubblico che la giuria. Non sono mancati altri momenti molto belli, come l’arrivo in pista dei cinque figli e del marito, Mauro Icardi arrivati in formazione completa a sostenere mamma Wanda Nara, o la chiusura di coreografia con sorpresa per Teo Mammucari, che si è ritrovato davanti un’emozionatissima figlia Giulia.

Ballerini per una notte, conquistatori del tesoretto sono stati Gabriella Pession e Max Giusti che ha svelato nuovi dettagli sulla famosa cena a Rubagalline in cui avrebbe rubato la Lucarelli all’amico Teo Mammucari, a iniziare dalla location che non era Rubagalline, ma la Mucca Allegra.

Come sempre, nella penultima puntata di Ballando con le Stelle, si è svolto anche il ripescaggio, per dare una nuova possibilità a una delle coppie uscite nelle precedenti puntate. Rimanendo fuori gioco Paola Perego e Antonio Caprarica causa infortunio, a ballare di nuovo sono Carlotta Mantovan, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. E’ quest’ultima a trionfare.

La Classifica della settima puntata di Ballando con le Stelle 2023

Alla fine delle esibizioni della semifinale di Ballando con le Stelle 2023, la classifica stilata sulla base dei voti della giuria tecnica è la seguente:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 60 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 54 punti;

Simona Ventura e Samuel Peron 51 punti;

Sara Croce e Luca Favilla 50 punti;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 45 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini 18 punti;

Alberto Matano dà la sua parte di tesoretto conquistato dai due Ballerini per una notte Max Giusti e Gabriella Pession a Wanda Nara e Pasquale La Rocca, mentre Rossella Erra dà i suoi punti a Simona Ventura e Samuel Peron e a questo punto la classifica è la seguente:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 85 punti

Simona Ventura e Samuel Peron 76 punti;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 54 punti;

Sara Croce e Luca Favilla 50 punti;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 45 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini 18 punti;

Dopo i voti social le cinque coppie che fanno direttamente in finale sono: Simona Ventura e Samuel Peron, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Sara Croce e Luca Favilla, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Giovanni Terzi e Giada Lini finiscono al ballottaggio con la coppia ripescata: Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Il ballottaggio viene vinto da Giovanni Terzi, ma non è finita qui perchè Sara Di Vaira e Simone De Pasquale decidono di usare la loro ultima White Card e mandano anche una stupitissima Rosanna Lambertucci in finale.