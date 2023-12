Ballando con le stelle, classifica e riassunto settima puntata: eliminata Carlotta Mantovan

Una coppia eliminata (Carlotta Mantovan e Moreno Porcu), e un concorrente ritirato (Antonio Caprarica), almeno momentaneamente. Si chiude con questo bilancio la lunga diretta della settima puntata di Ballando con le Stelle 2023, in cui i colpi di scena non sono mancati, soprattutto nel finale. La serata è iniziata con una prova a sorpresa, sulle danze polinesiane per le concorrenti donne e sulla Febbre del Sabato sera per i concorrenti uomini in cui non sono mancati gli imprevisti, a iniziare dal cedimento dei pantaloni di Teo Mammucari e poi anche di Lorenzo Tano. Poi è iniziata la gara vera e propria e, come ogni settimana, oltre allo spettacolo non sono mancate le polemiche e la serata in questo senso ha visto grande protagonista il giudice Gullermo Mariotto piuttosto velenoso per tutta la puntata, tanto da suscitare anche la reazione degli altri giudici, a iniziare da Carolyn Smith che lo ha ripreso in almeno due occasioni.

Ballerini per una notte che hanno conquistato il tesoretto per i concorrenti sono stati, a inizio serata Lillo e Anna Foglietta, e sul finale il cast di Mare Fuori il musical. Ed ecco l’epilogo della settima puntata di Ballando con le Stelle.

La Classifica della settima puntata di Ballando con le Stelle 2023

Alla fine delle esibizioni della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023, la classifica stilata sulla base dei voti della giuria tecnica è la seguente:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 53 punti

Simona Ventura e Samuel Peron 50 punti;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 48 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 46 punti;

Sara Croce e Luca Favilla 38 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini 36 punti;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 36 punti;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 31 punti;

La metà del tesoretto di Alberto Matano va a Wanda Nara e Pasquale La Rocca, la metà del tesoretto di Rossella Erra, va incece a Giovanni Terzi e Giada Lini. La nuova classifica è dunque la seguente:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 83

Giovanni Terzi e Giada Lini 66 punti

Simona Ventura e Samuel Peron 50 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 48 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 46 punti

Sara Croce e Luca Favilla 38 punti

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 36 punti

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 31 punti

Come di consueto vengono poi aggiunti i voti social e si va ai coni per scoprire quali saranno le coppie che finiscono al ballottaggio, tenendo presente che stasera sono in programma ben due eliminazioni.

Le coppie rimaste sono quelle composte da Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Sara Croce e Luca Favilla e Carlotta Mantovan e Moreno Porcu.

A questo punto arriva il colpo di scena: Antonio Caprarica che già durante la serata aveva svelato di avere dei problemi fisici, annuncia che, d’accordo con il suo medico si vuole ritirare momentaneamente, per poi riproporsi al ripescaggio della nuova puntata, sperando di avere nel frattempo sistemato i suoi problemi all’anca. A questo punto a giocarsi la salvezza rimangono le coppie Sara Croce e Luca Favilla e Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. A dover uscire dallo show, e a dover sperare nel ripescaggio è questa seconda coppia.