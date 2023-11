Ballando con le Stelle, Cristina D’Avena conquista tutti e viene opzionata per il prossimo anno

Nella puntata di sabato 25 novembre di Ballando con le Stelle, la prima “ballerina per un notte” (l’altro sarà Giacomo Giorgio, il giovane attore protagonista di Mare Fuori), è Cristina D’Avena. Un’artista legata invariabilmente ai ricordi d’infanzia di almeno tre generazione e la cui presenza porta immediatamente entusiasmo ed allegria. Ma come se la caverà come ballerina? Nel video di introduzione alla sua esibizione la cantante racconta: “Io faccio tanti concerti per cui avere un corpo di ballo e ballare con i miei ballerini è un sogno che ho.”

Ma la sfida di Ballando è molto diversa:“Se devo ballare da sola, con gli amici in discoteca non ho problemi, ma se devo fare qualcosa di impegnativo è diverso. Per oggi invece ho l’ansia.” Poi rivela:“Qui avete Samuel Peron, che quando era giovanissimo era nel mio corpo di ballo quindi mi avete sbloccato un ricordo!”

Poi inizia la sua esibizione in coppia con il ballerino Filippo Siracusa, alternando due brani cantanti da lei, due sigle dei cartoni animati Kiss me Licia e Occhi di Gatto e due balli diversi. Una performance che scatena il pubblico ed è un grande successo.

Le prime parole di commento sono quelle di Alberto Matano, colui che gestirà il tesoretto conquistato da Cristina D’Avena:“Sei riuscita in un miracolo questa sera, perché contemporaneamente Selvaggia e Rossella cantavano le tue canzoni!”

“E’ vero”, conferma la Lucarelli, “Tu unisci i popoli!” E aggiunge: “Sei molto di più di una sigla, vogliamo vedere tutto il cartone animato intero: ti vogliamo concorrente!”

A quel punto si accende Milly Carlucci:“L’ha detto! L’ha detto! Guarda, arriva Paolo Belli” dice la conduttrice e il musicista spiega la sua presenza a Cristina D’Avena: “Sai perché sono qua? I ballerini bravi, ma che potrebbero diventare addirittura campioni, devono firmare il contratto per diventare concorrenti la prossima stagione”. Non ci vuole molto a convincere la cantante che firma a tempo record: “Ha firmato!” esulta Milly Carlucci.

Al momento della votazioni la D’Avena incassa tutti 10 per un totale di 50 punti. “Davvero meritato”, sottolinea la conduttrice, “Dovete pensare che lei ha provato un’ora ieri e un’ora oggi e ha cantato e ballato”. E la saluta così: “Filippo accompagna fuori la nostra forse prossima concorrente, Cristina D’Avena”. L’appuntamento per l’anno prossimo sembra già fissato.