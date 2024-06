Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio su D'Urso e Ferragni

Sembra così lontano il ritorno di Ballando con le Stelle ma, in realtà, il team di lavoro del programma è già operativo. Come prima cosa, infatti, c'è da definire il cast, considerando che si tratta di uno dei programmi di punta della Rai. L'ultima edizione - la 18esima - ha registrato una media di 3.340.000 telespettatori, pari al 23,42% di share. Tra i nomi papabili per il cast circolano anche quelli di Barbara D'Urso e Chiara Ferragni. Ma è davvero così?

Barbara D'Urso e Chiara Ferragni a Ballando? Parla Milly Carlucci

Come riportato da Libero, il programma dovrebbe tornare in onda il prossimo 21 settembre o al massimo il 28. "Ci hanno chiesto di anticipare la partenza a fine settembre. Avremo due puntate in più", le parole di Milly Carlucci a Chi Magazine. Non solo. Al magazine diretto da Alfonso Signorini, Milly Carlucci ha anche parlato di alcune novità, tra cui quella di Nikita Perotti e Sophia Berto nel cast dei maestri di ballo.

Quanto al cast, sono usciti diversi nomi. Come ogni anno, infatti, seperggiano indiscrezioni varie. Tra queste anche l'autocandidatura di Roberta Capua, sulla quale Carlucci si è espressa così: "Le auto candidature sono una cosa che ci onora molto. Il cast non dipende dal fatto che uno sia un grande, medio o piccolo personaggio, ma dall’armonia del gruppo".

Quanto a Chiara Ferragni e a Barbara D'Urso, la conduttrice Rai ha voluto chiarire: "Ogni tanto scopro che siamo in corsa per qualcuno, ma fa parte del rutilante mondo del casting. Barbara D'Urso? Sì, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi".

