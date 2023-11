Ballando con le Stelle: Giannetta e Spollon incantano, e scatta la proposta di Milly Carlucci

Ballerini per una notte nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2023, capaci di illuminare una serata in cui ancora nessuno dei concorrenti è riuscito a strabiliare pubblico e giuria, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon riescono a stupire tutti, cimentandosi in un tango, ognuno con un proprio maestro di danza e la cosa non sfugge a Milly Carlucci che reagisce da par suo.

I due attori, scesi in pista danno spettacolo, anche se, nel video di introduzione all’esibizione raccontano di non essersi mai cimentati nella danza. E rivelano anche, nonostante la loro familiarità con i riflettori, di essere un po’ imbarazzati all’idea di ballare in pubblico.

Ma ragionando, trovano l’idea giusta per affrontare la performance, ovvero “fare come fanno gli attori”, pensare di calarsi nei panni di ballerini. Ovviamente solo questo pensiero non basta, perché poi si sottopongono anche agli allenamenti con i maestri e si impegnano a seguire le loro indicazioni.

Il risultato è veramente ottimo. E i due componenti della “nuova coppia d’oro della fiction italiana”, come li definisce Milly Carlucci, riescono, con la loro abilità nel tango, ad accontentare anche i palati più esigenti, ovvero quelli dei giurati, tutti entusiasti, insieme al pubblico in studio che gratifica i due ballerini per una notte con grandi applausi.

“Siete una esplosione di freschezza ed energia” esordisce nel commento Gullermo Mariotto, e anche Carolyn Smith con il suo occhio tecnico applaude la bella prestazione: “Siete eccezionali”. Un successo la cui portata non sfugge all’occhio attento di Milly Carlucci che non perde tempo e, lì per lì, in diretta, chiede praticamente ai due attori di tornare il prossimo anno in qualità di concorrenti nel Ballando con le Stelle 2024. Paolo Belli appronta addirittura una sorta di lettera-contratto da far firmare seduta stante a Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon. La conduttrice, rilancia: “No, però davvero, vi abbiamo seguito in tutti i ruoli, poliziotti, medici, ma veramente il ruolo di ballerini vi si addice”, mentre Zazzaroni sottolinea“Io vi ho trovato migliori di alcuni concorrenti, con solo due ore di preparazione, per la serietà e la bravura incredibile.”

Al momento della votazione la giuria li premia con cinque 10, un plebiscito di consensi. “Siete stati meravigliosi come in tutto quello che fate”, chiude la conduttrice “quindi sappiatelo: “Sta casa aspetta a voi!” Sarà davvero un arrivederci al 2024 con uno di loro o con entrambi?