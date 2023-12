Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi contro Mariotto e il suo sarcasmo: "Quando piangi non piange nessuno come te!"

Scontro accesissimo nella settima puntata di Ballando con le Stelle, tra Giovanni Terzi e Gullermo Mariotto che reagisce alle rimostranze e all’esibizione del concorrente con un sarcasmo che lo demolisce. Il compagno di Simona Ventura che la scorsa settimana è finito al ballottaggio e ha evitato l’eliminazione per un soffio ("Non avrei mai creduto di arrivare alla settima puntata"), ha raccontato nel video di introduzione all’esibizione di samba al fianco di Giada Lini, che ha molto sofferto alcuni giudizi ricevuti: “Ho vissuto con tensione i quattro che mi sono arrivati, però ho vissuto molto molto bene anche il 7 di Carolyn e il giudizio positivo di Sara Di Vaira”. Oltre al fumè di Selvaggia Lucarelli che lo aveva visto così nell’ultima puntata, la frecciata polemica più grande è quella che viene scoccata all’indirizzo di Gullermo Mariotto, che quest’anno sembra deciso a rivestire il ruolo di giudice più feroce e implacabile nei confronti dei concorrenti che non ama. Il giudice aveva definito Terzi addirittura inutile.

Alla fine dell’esibizione di questa sera del giornalista, al momento di sottoporsi al giudizio del bancone della giuria è inevitabile che la polemica si infiammi di nuovo. A fronte di un buon giudizio di Ivan Zazzaroni, Gullermo Mariotto parte con un giudizio esageratamente positivo, con un sarcasmo feroce che finisce con l'accusa a Terzi di fare il piagnisteo, chiudendo "Sei un ballerino incredibile, e quando piangi non piange nessuno come te!", una lunga dissertazione che serve ad abbattere non solo l’esibizione di Terzi, ma anche il giudizio positivo conquistato.

Il concorrente risponde svelando anche l’esistenza di una chat dei concorrenti: “Prendo a prestito un modo di dire di Mammucari sulla chat per risponderti: gnegnegnegne”

Una risposta che vuole essere spiritosa a tono e che fa subito saltare su la Lucarelli con la serena considerazione: “Ah, ma quindi voi avete una chat in cui ci bullizzate?”

A ergersi a difesa del concorrente è la tribuna del popolo Rossella Erra che addirittura confessa pubblicamente: “Io l’ho adottato, è ormai sul mio stato di famiglia, l’ho pure sognato! Ho sognato che uscivamo a cena a quattro, quindi. Se gli fate del male con i voti, ci penso io a difendere Giovanni!”

Una presa di posizione che non scoraggia nemmeno il giudizio pessimo di Selvaggia Lucarelli mentre il giudizio tecnico di Carolyn Smith smentisce le critiche e assegna a Terzi un 7.