Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi: “Ho una malattia rara, qui ho già vinto: i medici avevano dubbi, ora sono increduli”

Una confessione a cuore aperto, quella di Giovanni Terzi nel video di presentazione della sua performance di sabato 28 ottobre sulla pista di Ballando con le Stelle. Il giornalista racconta che qualche tempo fa ha scoperto di essere affetto dalla stessa malattia che si è portata via la madre. Una patologia che aggredisce il polmone "Ho perso il 45% dei polmoni" e rende quindi anche un'attività con la danza molto più complicata. Nella sua confessione racconta il giornalista: “ Mi hanno trovato una malattia rara, che non può migliorare ma può fermarsi. Ho avuto paura, e mi sono chiesto: ‘ma perché proprio adesso che sono innamorato, i figli stanno bene?’” Giovanni Terzi ha anche raccontato che, pensando alla sofferenza patita dalla madre, ha detto alla compagna Simona Ventura: “Se io starò così male, preferisco allontanarmi. Lei mi ha risposto‘noi siamo uno’. Questa cosa mi ha dato un orizzonte”.

E poi racconta come gli ha cambiato la vita il rapporto con la sua compagna che partecipa anche lei a Ballando con le Stelle: “Simona mi ha dato una prospettiva di vita, e la malattia si è fermata, io sono stanco, ma sto bene. Questo grazie alla ricerca, grazie ai medici dell’ospedale pubblico di Pavia. Quando Simona mi ha proposto di partecipare a Ballando i medici erano spaventati, dopo la prima esibizione, lo stesso medico che aveva tanti dubbi mi ha chiamato: era felice e incredulo”.

Poi ha continuato a parlare della sua compagna e dell’ottimo esordio da “ballerina”, visto che nella prima puntata ha stupito tutti e in molti vedono per la vittoria finale già una corsa a due tra lei e Wanda Nara. Dopo la sua esibizione con la maestra Giada, nella sala delle stelle, Simona Ventura con l’occhio lucido commenta: “Sono commossa. Ti amo e anche di più. E’ stato meraviglioso”.

Passato il momento di grande emozione i giudici però non sono proprio entusiasti della performance. Selvaggia Lucarelli invita il giornalista a mettersi in competizione anche con la compagna: “Fuori dal letto nessuna pietà!”, mentre Mariotto parla di “grande noia”. Di diverso avviso la giuria popolare che esprime grande apprezzamento per l’esibizione di Giovanni Terzi e anche per il coraggio ad aprirsi.

Il caso vuole che la concorrente successiva ad esibirsi sia proprio Simona Ventura che, dopo un bel tango molto apprezzato, al tavolo della giuria, su domanda di Selvaggia Lucarelli che chiede perchè ha deciso di partecipare con il compagno e se non ha paura di metterlo in ombra, spiega: "Io conosco le grandi qualità di Giovanni, io lo amo tanto e trovo giusto che la gente lo conosca, lui poi ha sempre sognato di partecipare a Ballando con le Stelle!"