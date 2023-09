Ballando con le stelle, Milly Carlucci conferma la giuria: il commento di Selvaggia Lucarelli

Squadra che vince non si cambia a Ballando con le stelle. E anche quest'anno la giuria resta uguale a quella delle precedenti edizioni, contraddistinte dai caratteri, dalle personalità, dai pareri dei diversi giudici che tanto hanno contribuito al successo del programma di Rai1. Formato il cast, mancava solo la conferma di Milly Carlucci che è arrivata nelle scorse ore. "Una giuria completamente rinnovata" ha scherzato la conduttrice e autrice del dance show prima di presentare uno per uno i componenti della famigerata scrivania: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e, naturalmente, anche Selvaggia Lucarelli, al centro delle vivaci dinamiche che, dallo scontro con Iva Zanicchi per l'insulto che quest'ultima le aveva rivolto alle polemiche innescate dalla presenza del fidanzato Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti, fino alla lite col collega Guillermo Mariotto ("scimmia arrabbiata", l'aveva definita) l'hanno sempre trovata assoluta protagonista.

"L'edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga" aveva detto Lucarelli all'indomani della fine di Ballando, lo scorso dicembre. "Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato 'questo è l'ultimo anno, si è esaurita la vena'. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c'è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull'accaduto" erano state le sue parole su un eventuale addio che, alla fine, non c'è stato. Ed è lei stessa, anche sulla sua pagina Instagram, ad annunciare la sua presenza con un selfie insieme a tutta la squadra: "Abbiamo raggiunto un accordo di pace: gli ho lasciato la Crimea", ha scritto. E i follower già sono pronti: l'appuntamento è per sabato 21 ottobre, in prima serata su Rai 1.