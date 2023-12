Ballando con le stelle, incidente "hot" per Teo Mammucari: “Sto in mutande!”

Uno scatenato Teo Mammucari si ritrova a dover gestire un incidente imbarazzante mentre è impegnato a sostenere la prova a sorpresa insieme alla sua partner Anastasia Kutzmina. Con la settimana puntata, Ballando con le Stelle entra davvero nel vivo. Il primo annuncio della serata di sabato 2 dicembre di Milly Carlucci è infatti inaspettato: saranno due le eliminazioni di questa serata, quindi le attuali otto coppie in gara diventeranno solo sei.

Nel lunghissimo prologo alla gara vera e propria, i concorrenti sono impegnati in due prove a sorpresa diverse: le donne sulla danza polinesiana, gli uomini sulla disco, con un’esibizione sulle note dell’immortale Febbre del Sabato Sera.

Proprio durante questa prova Teo Mammucari, protagonista, finalmente, di una esibizione che promette bene perché sin dall'inizio sembra divertita, ma la conclude prima del tempo perchè deve anche gestire un piccolo incidente con il costume di scena, il completo bianco gilet e pantaloni in tinta reso iconico da John Travolta. Nella foga del ballo infatti, i pantaloni si strappano, anzi si squarciano, aprendosi sul fondo schiena. E il comico deve terminare la prova con una mano a coprire ciò che rimane scoperto a causa dell’enorme strappo, avvertendo: “Sto in mutande!” mentre Anastasia si accascia per terra a ridere.

C’è da dire che, nonostante l’incidente imbarazzante, il comico per quel poco che ha potuto esibirsi è stato un Tony Manero all’altezza dell’originale, muovendosi completamente a suo agio sui ritmi della disco anni ’70, e anche con una leggerezza di spirito e un’autoironia che ha finalmente colorato un’esibizione spettacolare e divertente per il pubblico.

Naturalmente, l’incidente con il costume non poteva non essere sfruttato al meglio dal comico per strappare qualche risata al pubblico e un nuovo momento di buon umore. Arrivato davanti al bancone della giuria con cui, finora, ha avuto un rapporto piuttosto burrascoso, minaccia:“Se mi date un votaccio, mi giro e faccio vedere il sedere e chiudiamo!” Niente votacci per lui però, anzi esibizione-lampo apprezzata.

Poco dopo si esibisce Lorenzo Tano con Lucrezia Lando sulla stessa prova, e anche lui ha problemi con i pantaloni che gli si aprono, invece, sul davanti. Serataccia per il reparto costumi.