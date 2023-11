Ballando con le Stelle, Simona Ventura in lacrime racconta: “L'evento che mi ha cambiato”

Simona Ventura è sicuramente tra i concorrenti favoriti per la vittoria finale di questa edizione di Ballando con le Stelle, protagonista, sin dalla prima puntata, di esibizioni che hanno sorpreso i giudici e il pubblico.

Nella puntata di sabato scorso si è sentita dire da Gullermo Mariotto che se uscisse dalla gara il suo compagno, Giovanni Terzi, lei sarebbe più libera di esprimersi e ballare meglio. Ma la Ventura non è per niente d’accordo e va oltre spiegando il cambiamento che ha attraversato negli ultimi anni: “Se i giudici si aspettano Super Simo saranno delusi perché Super Simo non c’è più. In questi anni ha subito dolori, fallimenti. La separazione per esempio è stata un fallimento per me. Poi ci sono stati anni frenetici con tanto lavoro e l’impegno di far crescere i ragazzi che sono meravigliosi, solo che poi chiusa la porta di casa ti senti sola. Tu non te ne accorgi ma è come se sei invischiata nella tela di un ragno. E’ qualcosa che scava intorno a te e ti ritrovi sola”.

Una vera e propria confessione a cuore aperto che va avanti con grande sincerità ed emozione: “Dal punto di vista umano sono andata molto in difficoltà e non riuscivo ad uscire da quella situazione. Poi è arrivato un evento che è stato il momento in cui ho toccato il fondo e da lì sono ritornata. L’evento è stato quello relativo a mio figlio (accoltellato fuori da una discoteca nel 2018 ndr)”, spiega con le lacrime agli occhi e la voce spezzata, “però l’ho vissuto come un grande miracolo. E lì ho capito che dovevo cambiare tutto. Cambiare tutto. E ce l’ho fatta”.

Per quanto riguarda poi la gara, anche l’esibizione di questa sera al fianco di Samuel Peron ha convinto tutti, e molti come alberto Matano hanno proprio apprezzato quel surprlus di emozione che la conduttrice è riuscita a trasmettere questa sera.