Ballando con le Stelle: Lambertucci eliminata; Mammucari contro Lucarelli, poi chiede scusa

La seconda coppia in gara a dover abbandonare Ballando con le Stelle 2023 è quella formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Il verdetto arriva alla fine di una serata ricca di esibizioni e qualche sorpresa.

La Classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023

Alla fine delle esibizioni della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023, la classifica stilata sulla base dei voti della giuria tecnica è la seguente:

Wanda Nara

Simona Ventura

Antonio Caprarica e Sara Croce

Lorenzo Tano

Carlotta Mantovan

Giovanni Terzi

Teo Mammucari

Rosanna Lambertucci

Paola Perego

Il tesoretto di Alberto Matano va a Simona Ventura e Samuel Peron, mentre quello di Rossella Erra va a Paola Perego.

La nuova classifica è dunque la seguente:

Simona Ventura e Samuel Peron 90 punti;

Paola Perego e Angelo Madonia 70 punti;

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 49 punti;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 40 punti;

Sara Croce e Luca Favilla 40 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 37 punti

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 35 punti;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 31 punti;

Giovanni Terzi e Giada Lini 31 punti;

Rosanna Lambertucci e Simone Casula 28 punti;

Ma non è ancora finita qui, perché a mescolare le carte arrivano anche i voti social, alla luce dei quali i due concorrenti al ballottaggio sono: Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova e Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, che si riesibiscono per sottoporsi al voto social. A uscire è Rosanna Lambertucci.

Ballando con le Stelle, riassunto della quinta puntata: nuovo scontro Mammucari -Lucarelli

Con il ballottaggio e l’eliminazione di Rosanna Lambertucci si chiude quindi la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023, una lunga serata in diretta iniziata con la chiusura di una polemica che si è trascinata tutta la settimana, quella tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica che si sono riappacificati a inizio puntata, prima della prima esibizione che è stata proprio quella della concorrente poi eliminata.

Un momento divertente è stato quello dedicato al Ballerino per una notte, il primo, quando in pista sono scesi Simone De Pasquale e la tribuna del popolo Rossella Erra. Alla fine del ballo, tra i giudici c’era un “clone” della ballerina: Selvaggia Lucarelli si è infatti cimentata in una esilarante imitazione della tribuna del popolo molto apprezzata.

Tra le esibizioni, ormai a metà del percorso del dance show guidato da Milly Carlucci, Simona Ventura e Wanda Nara si sono confermate anche stasera le due concorrenti da battere, mentre alle loro spalle si fa sempre più strada la giovane Sara Croce che cresce di puntata in puntata.

Fra le performance che hanno fatto discutere quella di Paola Perego e, sul finale, quella di Teo Mammucari, accompagnata da un ennesimo brutto strascico polemico. Il comico sembra sempre poco a suo agio quando, come prevede il regolamento, finita l’esibizione deve sottoporsi ai giudizi della giuria e anche questa sera le sue battute hanno creato qualche problema, soprattutto con Selvaggia Lucarelli che ha tentato di parlare più volte, continuamente interrotta da un Mammucari che ha iniziato quando la giurata ha solo accennato la frase: “Teo, stasera mi fai tenerezza” e lui ha risposto: “Ma mi fai tenerezza tu, sembri un albero di Natale!”E ancora: "Mi fai tenerezza non me lo dici a me, lo dici a un amico tuo, ma a me non me lo dici perché io mi sono messo in gioco e ho fatto cose che tu non faresti mai". La giudice da quel momento in poi ha tentato di nuovo di riprendere la parola per dire qualcosa, non una ma tre volte senza riuscirci, nemmeno con l’intervento della conduttrice, e alla fine ha allontanato il microfono visibilmente toccata dall’atteggiamento prevaricatore di Mammucari che, alla fine della votazione, si è reso conto del disagio creato e ha chiesto pubblicamente scusa alla Lucarelli.