Ballando con le Stelle, Lino Banfi lascia la trasmissione?

Un fulmine a ciel sereno. Un annuncio che spiazza prima di tutto la conduttrice Milly Carlucci e gela tutto lo studio di Ballando con le Stelle. A farlo è Lino Banfi dopo un’esibizione tutta cuore, come quelle delle prime due puntate. Dopo aver ricevuto i voti della giuria per una rumba danzata con Alessandra Tripoli sulle note de “I migliori anni della nostra vita”, l’attore prende la parola: “Stop. Qui voglio dire una cosa. Tutti in Sala delle Stelle mi dicevano stasera: “Lino ti vediamo un po’ giù”, ma la verità è che stavo pensando”. Inizia così il suo annuncio Lino Banfi, visibilmente emozionato, e continua: “Sto tremando perché l’ho pensata ore questa cosa prima di dirla. Chiedo scusa prima a te”, dice, rivolgendosi ad Alessandra Tripoli, “perché avrei dovuto dirtela prima. Ma l’ho macinata e macinata e macinata”.

Ed ecco che arriva al punto: “ Voi mi dovete dire che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate. Con molta onestà, la gente mi vuole bene, sui social mi hanno detto mi votano molto, quindi io stasera lascio, come Greta Garbo, alla grande. Voglio tornare felice a casa perché ho ottenuto un grande risultato.”

Il pubblico rumoreggia, in studio sono tutti spiazzati. “Ma non ho capito perché vai via”, dice Selvaggia Lucarelli. E la risposta dell’attore è: “Voglio lasciare lo spazio a chi merita più di me perché sembra che io parta avvantaggiato. Voglio lasciare bene, con la bocca dolce”.

A questo punto Milly Carlucci, veramente spiazzata dalle parole di Banfi cerca di farlo ragionare: “Ti prego Lino, ti chiedo solo di pensarci alla fine dei balli, vai tra i tuoi colleghi nella Sala delle Stelle e decidiamo. Ragioniamoci.”

La risposta dell’attore non lascia molte speranze alla conduttrice:“Io ci penso, ma a cosa devo pensare? Vado nella sala delle stelle per ricevere l’abbraccio di tutti quanti”.

Lino Banfi rientra in sala con gli altri concorrenti e la conduttrice chiosa:“Ragioniamoci, ora anche con gli autori proveremo a convincerlo, però in effetti in settimana l’ho visto un po’ stanchino. Però non sono decisioni da prendere sulla scia delle emozioni, ragioniamo”.

La decisione finale quindi è solo rimandata a fine puntata vedremo se l’attore tornerà sui suoi passi, ma per ora sembra intenzionato a tornare a casa.