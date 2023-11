Ballando con le Stelle, la decisione di Lino Banfi salva (per ora) Lambertucci e Terzi

“Abbiamo chiuso la scorsa puntata con un dilemma tra la costernazione mia e del pubblico che è a casa. Ed ora lo scioglieremo”. In apertura della puntata di sabato 11 novembre di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia così il primo, atteso evento della serata: la decisione di Lino Banfi.

L’attore 87enne sabato scorso aveva infatti annunciato, spiazzando tutti, anche la conduttrice, di volersi ritirare dalla gara. Alla fine della sua bella esibizione, al fianco di Alessandra Tripoli aveva detto: “Voi mi dovete dire che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto. Con molta onestà, la gente mi vuole bene, sui social mi hanno detto mi votano molto, quindi io stasera lascio, come Greta Garbo, alla grande". La puntata si era conclusa con Milly Carlucci che aveva strappato la promessa al concorrente di pensarci nel corso della settimana. Mercoledì però è uscita un’intervista dell’attore al settimanale Chi in cui rivelava di aver ‘pianificato’ l’uscita prima della quarta puntata, ovvero prima di quel punto del percorso in cui, in genere, i giochi si fanno più duri. In apertura di puntata quindi la conduttrice torna a chiedere a Lino Banfi la sua intenzione.

La conduttrice manda prima un video che riassume l’esperienza breve, ma molto intensa, dell’attore nel dance show, rientrati in studio Banfi racconta il vero motivo della sua decisione. Ha avuto negli ultimi giorni problemi di salute.“Sono qua per confermarvi che non me la sento di continuare, non ce la faccio", inizia l’attore, che poi spiega: “Sono stato male in questi giorni :per un semino di cachi sto andando avanti con tre antibiotici al giorno”. Banfi infatti ha raccontato che un seme di cachi gli si è infilato tra i denti provocandogli una lesione.

“Io non lo sapevo, stavi male e sei andato avanti comunque”dice la conduttrice, quasi a scusarsi per l'insistenza con cui ha tentato di convincerlo a restare nello show. "Lunedì scorso l’ho detto anche da Matano: “devo correre a fare la radiografia e poi andare da D’Agostino" ha continuato a raccontare Banfi, "E invece sono arrivato dal dottore a fare la radiografia e il dottore mi ha operato d’urgenza, mi ha tolto due denti”.

“Ma quindi ci abbandoni così?” Chiede Milly, ma Banfi ha in serbo un'ultima sorpresa per il pubblico di Rai Uno e annuncia: “Oggi vi lascio, ma so che sto diventando social da morire e ho pensato di chiamare una che mi fa da ballerina e da badante: Rosanna Banfi!” La figlia dell'attore, ex concorrente di Ballando, sostiene la decisione del padre:"Penso che sia giusto che tu torni a casa perché ci hai divertito, hai fatto piangere tutta Italia, hai avuto una grande maestra”. E così, per congedarsi, Banfi vuole lasciare al pubblico “la poesia della famiglia Zagaria”, e si lancia un ultimo ballo insieme ad Alessandra Tripoli e alla figlia Rosanna sulle note del brano "La Cura" di Franco Battiato. L’avventura di Lino Banfi a Ballando con le Stelle, finisce come aveva voluto lui: tra gli applausi del pubblico.

Poi, l’annuncio a sorpresa di Milly Carlucci: il fatto che questa sera sia uscito Lino Banfi salva, per ora, i due concorrenti a rischio: Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi, che tirano un sospiro di sollievo e tornano con i colleghi in Sala delle Stelle, ma con una penalizzazione.