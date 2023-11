Ballando con le Stelle, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando beccati: “Baci e mano nella mano”. E lui conferma

Se Lorenzo Tano non riesce ancora a convincere al 100% la giuria, di certo, si sta facendo sempre più strada nel cuore della sua maestra di danza: Lucrezia Lando.

Nella puntata di sabato 11 novembre di Ballando con le Stelle la giovane coppia di ballerini si è esibita in un bel tango sulle note di un brano romantico di Tiziano Ferro. Se tecnicamente il concorrente ha ancora diverse lacune, non sfugge a nessuno la complicità che lo lega alla sua partner. Certo, il carattere piuttosto timido non lo aiuta, ma con la sua maestra sembra andare d’amore e d’accordo. E non è solo un modo di dire. Già da qualche tempo infatti si rincorrono le voci che vogliono i due partner del dance show, molto vicini e questa sera arrivano diverse conferme in diretta e, addirittura, dallo stesso interessato.

La prima a spifferare di più sul rapporto tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è Rossella Erra, che entusiasta dell’esibizione racconta :“Ho visto un bacio! Ho visto cose bellissime”.

Ma la Erra non è l’unica testimone delle effusioni tra i due ragazzi, al momento di esprimere il suo giudizio infatti, Selvaggia Lucarelli conferma:“Rossella, non sei l’unica ad avere l’esclusiva: li ho beccati anche io sulle scale, i baci, mano nella mano. E’ vero, potete confermare?”, chiede poi a bruciapelo e Lorenzo Tano non si nasconde: “Ecco Lorenzo dice sì”, sottolinea la giudice: “Lorenzo è un puro”.

Insomma, se fino a ieri erano voci, stasera abbiamo visto lo stesso Lorenzo annuire al momento in cui gli chiedono una conferma del flirt con Lucrezia.

Per quanto riguarda l’esibizione, quasi tutti i giudici sottolineano che Lorenzo è ancora un po’ trattenuto, ma la Lucarelli riconosce di aver visto qualcosa di diverso stasera: “Ho visto per la prima volta dell’intensità, poi c’è quella timidezza che comprime il tutto, però c’è stata dell’intensità.”