Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli su Giovanni Terzi: “Giada Lini è trattata come la badante”

La seconda coppia a scendere in pista nella finale di Ballando con le Stelle sabato 23 dicembre, è quella composta da Giovanni Terzi e Giada Lini.

Una coppia bersagliata sin dall’inizio dai giudizi sferzanti della giuria. Nella clip di presentazione il giornalista, come tutti gli altri concorrenti, fa un punto sul suo percorso:“Ho scoperto che Ballando con le Stelle è qualcosa di molto più completo di una prova di ballo”, ha detto Terzi nel video: “Ho trovato la forza di raccontare cose che da 25 anni non raccontavo. Questi tre mesi sono stati anche complicati” dice poi il concorrente riferendosi ai giudizi poco lusinghieri ricevuti dai giudici: “Un po’ mi è dispiaciuto questo atteggiamento di disattenzione nei miei confronti. Se non fosse stato per il pubblico a casa saremmo andati a casa alla prima puntata”.Poi parla anche dell’esperienza di coppia con l’altra concorrente e sua compagna Simona Ventura, a cui ha chiesto di sposarlo proprio sulla pista del dance show di Rai Uno: “Ballando è stato un test per noi. Questo test l’abbiamo superato, addirittura con la proposta di nozze durante il programma. Io ho scelto di farlo qui. Io devo fare i controlli periodicamente ogni sei mesi per la mia malattia, e questo fa sì che noi ci scegliamo tutti i giorni. ” Poi scende in pista con Giada Lini per ballare un valzer sulle note di Maledetta Primavera. Anche nel suo ultimo atto però, il difficile rapporto con i giudici si conferma.

Da Mariotto arriva subito una buona parola, con il giudizio senza appello, su Giovanni che “balla male”. Il giornalista risponde ironico, “Mi stavo preoccupando, pensavo tu dicessi una cosa diversa”, arrivano diverse congratulazioni alla maestra che lo ha fatto muovere, poi è la volta della stoccata di Selvaggia Lucarelli:“Giada Lini viene trattata come la badante di Giovanni”. E poi affonda: “Sei entrato come fidanzato di Simona Ventura ed esci come fidanzato di Simona Ventura”, lui corregge: “Marito” e la giudice concede: “ Marito, vabbè c’è un upgrade”.

Lucarelli a Ventura: “Simona ma chi te lo fa fare a sposarti? Ripensaci!”

Ad esibirsi poco dopo è proprio la compagna di Giovanni Terzi, Simona Ventura, una grande protagonista della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, non solo per la qualità delle sue esibizioni che la rendono tra le favorite per la vittoria finale, ma anche per il grande materiale emotivo regalato alla trasmissione. Dal racconto di un amore tossico, alla rinascita accanto al suo Giovanni Terzi, all’emozione di ricevere una proposta di matrimonio in diretta, su cui dice:“E’ stata una proposta assolutamente inaspettata, tanto è vero che l’anello non me lo sono più tolto e non me lo toglierò mai più”. Dopo l’esibizione nel passo a due al fianco di Simon Peron, tra i complimenti e l’abbraccio della figlia Caterina, arriva una nuova stoccata di Selvaggia Lucarelli: “Simona inizia a diventare un coccodrillo, solo buon parole, questo storia della rinascita, non è che era morta! Comunque, sei rifiorita, ma chi te lo fa fare di sposarti? La caparra la puoi ridare ancora!”

Ma la Ventura è sicura:“No, no, Giovanni è l’uomo della mia vita e voglio sposarlo!”