Ballando con le Stelle, Mammucari balla con il fratello pakistano: “Non tutti lo capiscono”

Nella ottava puntata di Ballando con le Stelle, nuovo confronto tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli.

A introdurre l’esibizione del comico c’è una clip con un messaggio del fratello di Mammucari, Sandrino, un ragazzo nato da un secondo matrimonio della madre in Pakistan, che poi è arrivato a Roma per studiare ed è stato accolto dal fratello maggiore, che dice: “L’ho cresciuto”. Racconta Sandrino, il:“Per me è come un padre, lui lo sa. Anche perché mi tratta come un figlio, non come un fratello. C’ho 40 anni ancora mi dice “fatti la barba”. Vuole vincere, ma penso che lui le sue soddisfazioni se l’è già prese, poi ci sono un paio di concorrenti che uno alza le mani, però non vince quasi mai il più bravo, quindi…incrociamo le dita!”

Poi è il momento di scendere in pista e il numero finisce con la standing ovation per la salsa ultraveloce con Anastasia Kuzmina sulle note di Bad Romance di Lady Gaga. Il concorrente finisce senza fiato: “Lei mi dice alza l’asticella ma io crepo!”

In realtà, nonostante la standing ovation la prova non convince la giuria e i voti non sono altissimi, ma il motivo è la grande difficoltà della coreografia proposta, molto veloce e piena di passi complessi. “Si sono alzati in piedi per un ballo per cui non c’era da alzarsi in piedi” dice infatti subito Fabio Canino.

E dialogando davanti al bancone, un po’ con tutti i giudici, Teo Mammucari racconta di essersi sentito davvero in difficoltà e di essersi reso conto che il numero preparato non è venuto come doveva, tra qualche lacrima di delusione di Anastasia.

Dopo l’ennesimo confronto con Selvaggia Lucarelli che va oltre il ballo e vorrebbe fargli ammettere che è cambiato qualcosa nel suo atteggiamento non solo in pista, cosa che il comico non crede rivendicando il suo essere comico ed essere amato dal pubblico per come è, entra in pista il fratello Sandrino.

Il ragazzo che parla di nuovo di Teo con grande affetto e stima: “Teo può fare tutto, se mi dicono che vola io ci credo, ma ballare proprio no”. E invece. E lo difende anche sul piano umano: “E’ la persona più buona e generosa del mondo, poi non tutti lo capiscono a causa della sua sfrontatezza”.

Infine i due fratelli si ritrovano a ballare insieme una samba, divertendosi e divertendo il pubblico e finendo in un abbraccio.