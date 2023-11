Ballando con le Stelle, Mammucari ancora contro Lucarelli: “Imbarazzante, ti stai prendendo troppo sul serio”

Continua lo scontro tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. La giudice e il concorrente continuano a beccarsi, tra polemiche relative alla trasmissione e rivelazioni sul passato.

Questa sera è stato il concorrente ad attaccare per ben due volte la Lucarelli. La prima volta in apertura di trasmissione, quando la giudice ha appioppato uno zero a Rosanna Lambertucci. Un voto contro cui si è scagliato Mammucari: “Dare zero a una donna di 78 anni non mi fa ridere, è imbarazzante. Lo dò io zero alla Lucarelli e a Mariotto”.

Il secondo round è invece partito alla fine dell’esibizione del comico in coppia con Anastasia Kuzmina. Nella clip di introduzione alla performance, è arrivata una nuova frecciata, basata sul presunto ‘passato comune’ di giudice e concorrente. Mammucari ha rivelato che, appena arrivato a Ballando con le Stelle, è andato in camerino per salutare la Lucarelli ed è rimasto deluso dall’atteggiamento di lei: “Quando dopo 20 anni rivedi una persona con cui hai un passato, vai l’abbracci e la saluti. Magari le chiedi come sta e come vanno le cose. Io quando sono arrivato sono andato nel suo camerino, la stavano truccando, volevo salutarla e lei mi ha detto ‘preferivo non vederti prima della puntata’”. E ha aggiunto: “Ti stai prendendo troppo sul serio”. Il comico ha detto poi che avrebbe voluto che in diretta lei si alzasse e lo andasse a salutare per poi rientrare nel suo ruolo da giurata: "Dimostra alle persone che non sei quello che vedono, che hai un lato umano che io conosco".

Dopo l’esibizione è arrivato il momento del solito, movimentato ,faccia a faccia tra Mammucari e tutta la giuria. L’atteggiamento del concorrente è lo stesso che abbiamo visto finora: inarrestabile, un fiume in piena di battute, facezie, ma anche vere e proprie puntate polemiche. Perché, a dire il vero, l'ex conduttore de Le Iene Show sembra molto bravo a fare ironia sugli altri, un po’ meno ad accettarla. Quando Matano gli fa presente che in una serata che lo ha visto brillare meno che in precedenza può aver giocato un po’ di ansia, lui scatta dicendo: “L’ansia ce l’avrai te Matano, io faccio questo lavoro da 30 anni!”

Arriva poi l’atteso, ennesimo, confronto con Selvaggia Lucarelli che, sul retroscena del camerino, rimanda ogni accusa al mittente. Il concorrente ha infatti replicato in studio l’accusa già fatta nel video e anche l’invito: “Ti alzi e vieni ad abbracciarmi se sei umana”. La giudice, oltre a non pensare minimamente ad alzarsi, ha commentato piccata: "Stai inventando, mi stai preoccupando. Non è più simpatica questa cosa. Sei serio? Stai facendo una brutta figura. Ero al trucco. Lui è venuto, la ragazza mi stava truccando e io ho detto: ‘Non possiamo vederci, è un conflitto di interesse', ma ero ironica".