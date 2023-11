Ballando con le Stelle: il grido di Milly Carlucci contro la violenza, ma Selvaggia Lucarelli si distrae e piovono critiche

Un’apertura inevitabile e sicuramente prevedibile, quella della puntata di sabato 25 novembre di Ballando con le Stelle, ma che è apparsa anche profondamente sentita da Milly Carlucci, che spendendo poche, importanti parole, a un certo punto ha tradito l’emozione, con una voce rotta che diceva tutto della sua partecipazione al messaggio. Al contrario, il pubblico davanti alla tv ha notato alle sue spalle Selvaggia Lucarelli distratta in un momento piuttosto importante su un argomento che alla giudice sta notoriamente molto a cuore, e su cui mette la faccia da tempo.

La sesta puntata del dance show di Rai Uno coincide con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’ultima puntata di Ballando con le Stelle si era conclusa, la scorsa settimana, con un pensiero a tarda ora, per iniziativa di Ivan Zazzaroni, dedicato a Giulia Cecchettin, di cui da poche ore si era scoperta la tragica fine. Questa sera, in una data quest’anno particolarmente sentita proprio sull’onda emotiva di quel terribile fatto di cronaca, è stata la conduttrice a ritagliarsi un piccolo ma prezioso spazio durante l’anteprima. In studio è stata portata una panchina rossa, una di quelle che in tutta Italia simbolizzano la lotta contro la violenza di genere e la sua estrema conseguenza: il femminicidio.

“La cronaca ci ha scosso negli ultimi tempi con quella che è ormai una strage quotidiana”. Inizia il suo discorso la conduttrice, davanti alla panchina-simbolo. “Noi vogliamo rivolgere un pensiero alle famiglie che hanno perso le persone più care, che soffrono”. Mentre uno scroscio di applausi sottolinea le sue parole, la voce di Milly Carlucci si fa un po’ più incerta, fino a spezzarsi quando aggiunge: “In particolare un pensiero alla famiglia di Giulia, non possiamo neanche immaginare il dolore che stanno sopportando in questo momento…" e poi, la voce la alza per gridare un messaggio importante: "E noi per quel poco che possiamo, vogliamo dire basta! Basta alla violenza sulle donne!”

Mentre Milly Carlucci pronunciava queste parole sentite, alle sue spalle, la regia ha inquadrato per un momento al bancone dei giurati Selvaggia Lucarelli, sempre in prima linea su questi argomenti, che digitava sullo smartphone, occupata in altro o comunque distratta rispetto al discorso della conduttrice.

Un atteggiamento che non è passato inosservato tra il pubblico social e su X-Twitter sono spuntati commenti non esattamente benevoli su questa immagine. "Selvaggia Lucarelli che durante il momento dedicato alla violenza sulle donne sta al cellulare... proprio lei... ok..", ha scritto un utente, "Mancanza di rispetto totale della Lucarelli che sta' con il telefonino sia verso il pubblico sia verso Milly che sta' parlando di una cosa serissima", scrive un altro.

Il blocco si chiude con la conduttrice commossa e una valanga di applausi del pubblico presente all’auditorium del Foro Italico. Si va in pubblicità e al rientro è tutto pronto per iniziare la lunga serata di gara a passo di danza, che si concluderà con una nuova eliminazione.