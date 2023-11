Ballando con le Stelle, pace (o tregua) in diretta tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Una polemica che ha infiammato tutta la settimana settimana viene spenta in apertura della quinta puntata di Ballando con le Stelle dai due protagonisti.

La lunga diretta di sabato 18 novembre del dance show guidato da Milly Carlucci inizia con la prima sfida del mini torneo Ballando con te che vede in gara due ragazzi giovani con il sogno di lavorare nel mondo della danza: Joele Giuffrida e Anita Cimmino specializzata in hip hop, che vince la gara.

Poi iniziano le esibizioni dei concorrenti, ma prima di dare il via alle performance con la coppia Rosanna Lambertucci – Simone Casula, in collegamento dalla Sala delle Stelle, Teo Mammucari prende la parola e avvia il gesto di distensione che mette fine a una discussione durata una settimana, quella che ha coinvolto, oltre a lui, Antonio Caprarica. Durante la diretta della scorsa settimana infatti, le battute non leggerissime di Mammucari ai suoi danni non erano piaciute al giornalista, definito prima un “tronco” e poi “un cane morto” dal comico che contestava il 10 datogli da uno dei giudici. Rientrato in Sala delle Stelle, Caprarica, lontano dalle telecamere, si era arrabbiato con Mammucari. La lite fuorionda è venuta a galla nei giorni successivi, con il giornalista che ha rilasciato anche un’intervista in cui confermava di essersi sentito molto offeso dalle parole pesanti di Mammucari.

Il comico da parte sua aveva risposto con un ironico video social in cui mimava la presunta rissa (corpo a corpo) fuori onda.

Questa sera l’iniziativa è stata presa da Teo Mammucari che, presa la parola durante il primo collegamento con la Sala delle Stelle ha detto: “Io vorrei fare una cosa: Antonio Caprarica vieni a darmi un bacio”. Tra gli applausi del pubblico il comico si è alzato e ha raggiunto il giornalista abbracciandolo, ricambiato. “Basta liti”, concordano i due concorrenti. E la questione, almeno per il momento, sembra chiudersi qui.