Ballando con le Stelle, Paola Perego: “Mi sono rotta le balle: tirano fuori mio marito, ma che c’entra?”

La seconda puntata di Ballando con le Stelle in onda in prima serata su Rai Uno sabato 28 ottobre inizia con una sorpresa. Il pubblico si aspettava infatti lo spareggio tra le due coppie arrivate ultime la scorsa puntata, ma Milly Carlucci annuncia che lo spareggio non ci sarà e quindi, per il momento, Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica possono continuare il loro percorso. Naturalmente la notizia provoca la delusione di Teo Mammucari, che sin dal primo minuto ha deciso di prendere due dei senior di mira.

La prima a scendere in pista è Paola Perego che, durante gli allenamenti della settimana con Angelo Madonia, torna sull’episodio della prima puntata quando, a fine esibizione, Gullermo Mariotto ha parlato di “conflitto di interesse” perché lui fa parte della scuderia del marito, l’agente Lucio Presta. Una battuta, cavalcata poi da Selvaggia Lucarelli nell’evidente fastidio della concorrente. Paola Perego si è rivista, insieme ad Angelo in quell’esatto momento e non si è piaciuta anche se, mentre il maestro le sottolineava che si era troppo irrigidita, lei ha spiegato.“Io avrei voluto dire altro, ma ero in prima serata su Rai Uno”. Cosa avresti voluto dire? Le chiede Madonia. E Paola Perego risponde: “Che mi sono rotta le balle, vengo a fare Ballando con le Stelle e tirano fuori mio marito, ma che c’entra?”

Il maestro le fa notare che una parolaccia a quel punto sarebbe stata meglio che non un evidente irrigidimento, perché a casa poteva arrivare qualcosa che non corrisponde alla reale personalità della concorrente.

La coppia si esibisce poi in una bachata che però non convince totalmente i giudici che trovano Paola Perego ancora un po’ troppo trattenuta nella sua esibizione e quindi con molti margini di miglioramenti. In particolare Mariotto gli riconosce grande prestanza fisica ma che deve esprimere più sensualità: “Guarda l’argentina, c’ha le gambe di un calciatore eppure, tu invece…”.Gli unici giudici ad apprezzare la performance sono Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith che con il suo occhio tecnico promuove Paola Perego.