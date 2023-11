Ballando con le Stelle: Paola Perego scatena la discussione, Lucarelli: “Mariotto, c’è una certa sudditanza”

Tra i primi concorrenti a scendere in pista nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 18 novembre c’è Paola Perego. La conduttrice sta combattendo contro i dolori dovuti a una frattura e il video che introduce l’esibizione chiarisce che anche le sedute in sala prove con Angelo Madonia questa settimana sono state complicate.

Del suo stato fisico ne risente inevitabilmente la sua esibizione, studiata dal ballerino in base a quello che la concorrente può riuscire a fare senza mettere in pericolo la sua salute. Il charleston quindi non può dirsi scatenato. Al momento dei giudizi, Zazzaroni e Canino non si esprimono in modo entusiasta, il conduttore in particolare dice che si aspetta di più alla quinta puntata, anche per Carolyn la concorrente si è persa un po’. Il giudice che si esprime in modo molto positivo è Gullermo Mariotto: “Come fai bene la bambola che si rompe, mi è piaciuto moltissimo. Complimenti al filmato, mi hai convinto perché c’è un rapporto tra te e il tuo maestro che cresce ed è bello”. A questo punto interviene la Lucarelli: “Mariotto scusa, ma hai massacrato la Lambertucci che due passi li ha fatti e adesso lei era perfetta”. E aggiunge: “Secondo me c’è un certo condizionamento Mariotto, sei troppo buono. L’altra volta siamo stati buoni, perché c’era stato l’incidente, per me c’è una certa generosità nel dire “la bambola rotta l’ha fatta bene, si è persa però ha recuperato ecc.”. Secondo me non ha funzionato molto, io credo che tu devi osare di più perché siamo a metà, devi mangiare gli scorpioni, lasciarci basiti altrimenti rischi di passare inaspettati. Non è solo una questione fisica, io ti voglio vedere in una versione inedita”.

“Si ma non ti arrabbiare”, interviene la Perego.

Incredibilmente, dello stesso avviso della giudice è Sara Di Varia:”Io sono d’accordo con Selvaggia stasera, penso che ci sia una sudditanza da parte di alcuni giudici, che ci siano figli e figliastri. Io non penso che lei voglia questo”.

I riferimenti sono ai condizionamenti e alla sudditanza presunta relativa alla questione uscita durante la prima puntata proprio per iniziativa del giudice. Mariotto aveva infatti detto ridendo che ci sarebbe stato un “conflitto di interesse” perché lui appartiene all’agenzia di Lucio Presta, frase cavalcata da Selvaggia Lucarelli accusata l’anno scorso di conflitto di interesse per la partecipazione del fidanzato alla gara, e frase che aveva giustamente molto infastidito la concorrente.