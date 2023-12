Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi a Simona Ventura: "Vuoi diventare mia moglie?" Proposta di matrimonio in diretta

Proposta di matrimonio in diretta da un emozionatissimo Giovanni Terzi alla sua Simona Ventura.

Al centro della pista ci sono i due ballerini, compagni nella vita e concorrenti in questa edizione di Ballando con le Stelle. Ci sono i genitori di lei, e poi naturalmente la grande timoniera del programma del sabato sera di Rai Uno: Milly Carlucci.

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono i primi due concorrenti a scendere in pista dopo la gare dei personaggi dei fumetti. Lui danza con Giada Lini come al solito e riceve un messaggio di grande affetto dalla mamma della sua compagna, Simona Ventura. Naturalmente, come succede da otto puntate a questa parte la sua performance divide, ma lui con grande signorilità racconta comunque che questa esperienza per lui è preziosissima anche e soprattutto per la possibilità di condividerla con l’amata compagna, Simona Ventura. La seconda a ballare è proprio lei, che dedica un tango a una persona speciale, Caterina, la sua terza figlia prima avuta in affidamento e poi adottata. Un percorso non sempre facile e che la Ventura racconta con grande emozione. Per quanto riguarda il ballo con Samuel Peron c’è poco da dire: super Simo è candidata alla vittoria finale e la sua bravura si è messa in luce sin dalla prima puntata.

Per lei il messaggio è del papà che poi arriva in studio per danzare con la figlia. Finito questo momento emozionante, si avvicina anche il compagno Giovanni Terzi accompagnato dalla mamma della Ventura e si ricompone un bel quadretto di famiglia, ma le emozioni più grandi ancora devono arrivare. Giovanni Terzi inizia un discorso e Simona Ventura dopo pochi secondo sembra capire: “Ho capito che sei la donna che mi ha cambiato la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti”…Tira fuori un anello, lo infila all’anulare della compagna e le fa la fatidica proposta di matrimonio: “Il 6 di luglio, davanti a voi…se vuoi diventare mia moglie”. Sorrisi, emozioni, occhi lucidi ovunque, applausi e pubblico in piedi, e Milly Carlucci genuinamente commossa, la mamma che dice “Dicono sì”, la conduttrice che sottolinea emozionata “Siamo tutti testimoni di una cosa meravigliosa” lancia un walzer tra i due fidanzati. Quando sarà il grande giorno? “Il 6 luglio” risponde prontamente Terzi e la Ventura dice solo: “Sì, va bene. Lo voglio”.