Ballando con le Stelle: riassunto e classifica della seconda puntata

Anche la seconda puntata della nuova stagione di Ballando con le Stelle è stata ricca di belle esibizioni, ma anche di emozioni e polemiche. La lunga serata di danza e spettacolo di Rai Uno inizia con una sorpresa. La puntata si sarebbe dovuta infatti aprire con lo spareggio tra i due concorrenti classificatisi ultimi nel corso della prima puntata: Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci, ma Milly Carlucci ha annunciato in avvio di serata che tale eliminazione non ci sarebbe stata, dunque i due concorrenti hanno potuto continuare il loro percorso.

La prima ad aprire le danze è stata Paola Perego che, nel video di presentazione della performance, nel corso di un dialogo con Angelo Madonia, è tornata sulla polemica che l’aveva vista protagonista nella prima puntata, quella sul presunto “conflitto d’interesse” perché Mariotto appartiene all’agenzia del marito della concorrente Lucio Presta: “Io non ho detto quello che volevo dire perché eravamo in prima serata su Rai Uno. Io mi sono rotta le balle, ma cosa c’entra mio marito!”, si è sfogata. Altra polemica, anzi scontro frontale, quello tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, la cui presenza invadente, secondo la giurata, danneggia il marito concorrente Ricky Tognazzi. Tra i momenti più intensi, quello della confessione di Giovanni Terzi e delle reciproche dichiarazioni d’amore incrociate, tra lui e la compagna Simona Ventura che anche in questa puntata, in coppia con Samuel Peron si è meritata una standing ovation da parte del pubblico in studio dopo un appassionato tango.

Ballerini per una notte sono stati i Pooh. Scintille, anche nel finale tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari, mentre Wanda Nara si conferma tra le più brave ballerine di quest’anno.

Ballando con le Stelle: la classifica della seconda puntata

La classifica tecnica della seconda puntata di Ballando con le Stelle vede in testa al primo posto Wanda Nara, al secondo Simona Ventura e al terzo Lino Banfi. L’assegnazione del tesoretto di Alberto Matano, 50 punti, va ad Antonio Caprarica, ma di questi 25 sono assegnati dalla giuria popolare a Teo Mammucari che arriva primo in classifica, seguito da Wanda Nara e Antonio Caprarica.

Alla fine, invece di stilare la classifica con l’unione dei voti compresi quelli del pubblico da casa, e stabilire chi va al ballottaggio per l’eliminazione, Milly Carlucci sorprende di nuovo il pubblico e decreta solo quali siano le prime tre coppie in classifica, senza specificare il posto esatto, che guadagnano ognuna dieci punti. Si tratta di: Simona Ventura con Samuel Peron, Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina e Wanda Nara con Pasquale La Rocca.